喬任梁出道18年！父穿「兒生前最愛的粉色」掃墓：仍不習慣沒有你的四季

記者張筱涵／綜合報導

2025年7月21日迎來已故藝人喬任梁出道滿18週年，喬爸身穿粉色上衣、手持粉色花束，前往上海福壽園進行祭拜儀式，全場被鋪成粉色花海，粉絲也自發穿上粉色服飾參與，整體氛圍溫柔卻充滿力量。這場悼念行動引發全網集體共鳴，不僅是對一位藝人的緬懷，更是一場對逝者尊嚴與失獨家庭傷痛的凝視。

▲喬任梁2016年離世。（圖／翻攝自微博／喬任梁）



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▲喬任梁爸爸特別穿著粉色T-Shirt，帶著粉色花絮為兒掃墓。（圖／翻攝自抖音）



粉色象徵溫柔與堅定，是喬任梁生前最鍾愛的顏色，從舞台造型、吉他到生活配件都少不了這抹色彩，紀念現場特別擺放其喜愛的吉他、音樂啟蒙偶像王力宏的海報，還有燈光標語「這就是最好的地方」，象徵那份未完成的舞台夢。父親低頭擦拭墓碑、凝視照片的畫面，透出不言而喻的痛楚與不捨，親筆寫下的悼詞更令人動容：「18年足夠一棵樹苗參天，足夠一個夢想生根發芽，卻不夠我們習慣沒有你的春夏秋冬。」

▲喬任梁爸爸和粉絲準備了許多粉色花數。（圖／翻攝自抖音）



喬任梁2007年從《加油！好男兒》脫穎而出，以全國亞軍之姿進軍娛樂圈，首張EP《今天開始》迅速登上音樂榜前三。代表作如《陸貞傳奇》、《放棄我，抓緊我》等深植人心，燦爛虎牙笑成為一代人青春的象徵。2016年9月，年僅28歲的他因罹患憂鬱症離世，令無數人心碎。父母自此背負沉重悲痛，卻仍不時遭遇網路謠言攻擊，甚至被指涉陰謀論，2024年多次出面澄清：「喬寶確實是因憂鬱症離世」，並與生前摯友朱楨共同報警維權，誓言守護孩子的清白與尊嚴。

粉色祭奠畫面曝光後，引來大量網友留言哀思「18年了，卻像他從未離開」、「謝謝父親用儀式感留住回憶」、「那個笑起來像陽光一樣的人，永遠不會被忘記」，也有不少人為失獨家庭發聲，希望外界能多些理解與溫柔，讓愛與記憶繼續延續。