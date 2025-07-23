《殭屍校園2》宣布開拍了！　新角色「驚見《魷魚遊戲》演員」

記者蔡琛儀／台北報導

改編自朱東根創作的經典網路漫畫，南韓殭屍影集《殭屍校園》2022年首播引爆話題，第2季現已進入製作階段，將迎回第1季倖存於孝山高中災難的原班人馬，包括朴持厚、尹燦榮、趙怡賢與羅門。

▲Netflix官宣韓劇《殭屍校園》第2季正式開拍。（圖／Netflix提供）

本季也加入多位新面孔，包括曾出演《弱美男英雄：Class 2》的李旻宰、《魷魚遊戲》第2季金施恩、盧載沅及尹可而。隨著殭屍疫情蔓延至新地區，一群全新的角色也將捲入這場生死交戰。

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在孝山高中的殭屍浩劫後倖存下來的南溫召（朴持厚 飾），如今已是首爾一所大學的新生，努力從過去的創傷與失去摯友的悲痛中走出。然而，當殭屍疫情再度襲擊首爾，她再一次被困於生死存亡之境，將面對一場沒有舊日戰友陪伴的孤獨戰鬥。

觀眾也將見證李青山（尹燦榮 飾）、崔南拉（趙怡賢 飾）與李秀赫（羅門 飾）在事發多年後的生活樣貌。另一方面，溫召在大學結識了學長龍摩嶁（李旻宰 飾）、蘇柱瀾（金施恩 飾）與李宗娥（尹可而 飾），這群人各自發展出在末日世界中的求生之道。而由盧載沅飾演的國情院探員韓陡碩，則為劇情增添更多懸疑與張力。