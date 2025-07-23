直擊／三上悠亞甜告白「最愛台灣」！　突曝10月「重磅喜訊」台粉暴動

▲ 三上悠亞來台出席公益記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

「國民AV女優」三上悠亞在2023年宣告引退，跨界成為服飾、美妝品牌等的CEO，不僅事業成績斐然，人氣也持續居高不下，她今（23日）久違來台出席公益活動，今年適逢她出道10週年，也驚喜宣告10月18日將在台北舉辦出道以來首次海外線下粉絲見面會，屆時將推出限定互動環節與特別企劃，回饋粉絲10年來的支持與陪伴，消息一出嗨翻全場。

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▲▼ 三上悠亞宣布10月將來台舉辦見面會。（圖／記者黃克翔攝）



記者會上，三上悠亞感性表示：「謝謝大家一直以來的支持，不管走到哪裡遇到大家都很友善，之後也會常來台灣，請大家繼續支持。」回首過去10年，她也感慨直呼：「覺得時間過得很快！」也透露近來積極忙於海外工作，期望有更多消息帶給粉絲。

▲ 三上悠亞來台遇到不少熱情粉絲。（圖／記者黃克翔攝）



昨天她也現蹤台北街頭品嚐手搖飲，也遇到大批粉絲圍觀朝聖，三上悠亞開心表示：「每次來台灣都會吃非常多美食，店家或是粉絲都很熱情跟我打招呼，或要求一起拍照，昨天去代言的內衣看板前拍照，粉絲也圍在那邊跟我打招呼，每次都感受到台灣粉絲滿滿的熱情。」不忘喊話：「希望大家能夠來支持我的見面會。」更以中文甜喊：「謝謝！」可愛指數破表。

三上悠亞表示：「從出道以來，我一直希望自己不只是讓人喜歡的藝人，也希望能成為一個有力量、有溫度的人。十週年的開始，我想從自己最喜歡的地方台灣開始，做一些真正對社會有幫助的事。」她也透露未來的巡迴計畫將涵蓋更多亞洲城市，並持續關注區域內的公益議題，以實際行動帶來溫柔的改變。