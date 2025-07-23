吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上！粉痛批「太不尊重」　製作單位火速道歉了

記者孟育民／台北報導

Sandy吳姍儒自代班《小姐不熙娣》後，爭議不斷，然而日前播出最新一集，節目安排「直男戀愛IQ大考驗」單元，並設計道具看板，不但把派翠克比喻成劉宇寧做成看板，吳姍儒還做效果將劉宇寧的頭像踩在地上，引起粉絲怒火。對此，製作單位稍早也發聲道歉了！

▲▼吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上。（圖／翻攝自IG、微博）

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派翠克先前因為撞臉劉宇寧掀起討論，製作單位便以此為梗，將劉宇寧頭像代表派翠克，然而吳姍儒因為不滿派翠克的回應，竟將劉宇寧的頭像從看板上拔下並踩在地上，甚至鞋跟還踩破一個洞。此舉引發粉絲怒火，紛紛痛批：「真的別丟人現眼」、「主持水平怎麼那麼低」、「派翠克根本不像劉宇寧」、「節目太不尊重人了吧」、「看了很難過」。

▲派翠克被說撞臉劉宇寧 。（圖／翻攝自陳沂Threads）

對此，製作單位出面道歉，發出聲明表示：「針對節目中主持人Sandy踩到來賓照片一事，製作單位深感遺憾與抱歉。該片段在後製時未能充分考量藝人形象與觀眾觀感，造成粉絲及觀眾朋友不適，我們誠摯致歉。我們已立即啟動內容審查程序，並將從節目製作流程中進一步檢討改進，未來也會更加審慎，對待所有藝人形象與畫面呈現，確保節目內容，尊重每一位來賓與觀眾，再次感謝大家的指正與關心。」