H.O.T.相隔6年「再度完全體演出」！　韓網反應兩極：狀態又沒管理好

記者張筱涵／綜合報導

韓國傳奇男團H.O.T.確定將於2025年9月6日與7日，在首爾世界杯體育場登上「Hanteo Music Festival（韓特音樂節）」舞台，這也是他們睽違6年以完整體合體演出，引發粉絲高度期待。主辦方先前預告會有「K-POP歷史級傳奇藝人」擔任壓軸演出，如今證實就是H.O.T.，更讓活動備受矚目。

▲H.O.T.相隔6年再次合體。（圖／翻攝自韓網）



H.O.T.自1996年出道，曾推出〈Candy〉、〈幸福〉、〈We Are the Future〉等多首經典曲目，是K-POP第一代偶像代表，擁有深厚粉絲基礎。雖於2001年解散，但2018年曾透過綜藝節目《無限挑戰》重組，並於2018與2019年舉辦大型演唱會，此次選擇在出道紀念日9月7日重聚演出，更顯非凡意義。

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成員們過去多次透露希望再度同台的意願。李在元曾表示：「重聚的可能性一直存在，大家對粉絲的心意不變，只要時機對，就會再演出。」張佑赫也在節目中預告：「明年會有好消息。」如今預言成真，所有成員終於再度集結，為粉絲獻上珍貴的回憶。

主辦方表示，與H.O.T.的演出細節仍在「與成員慎重討論中」，但已確認他們將作為大軸登場。不過，消息一出也在網上掀起兩極反應。有粉絲歡喜表示「等了好久終於合體！」、「只要他們出現就想去看」，但也有不少網友質疑：「怎麼突然又合體？」、「不如就讓回憶停留在2019年的演唱會」、「現在才出來是不是太晚了？」另有網友擔憂成員狀態，直言「外貌管理沒做好，變化太大了」、「偶像是很看臉的，這樣回歸沒吸引力」。

雖然部分留言認為這次合體可能只是「短期撈金」或「單場懷舊演出」，但也有人認為「活動只是單發性演出沒什麼大不了的」，「反正是為粉絲辦的，只要粉絲開心就好」。