短劇女神遭瘋傳「霸凌者」！王雲雲反擊2黑料發聲：請蒼天辨忠奸

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星王雲雲（藝名：彩彩雲）擁有高顏值，近年活躍直式短劇（大陸稱豎屏微短劇），尤其古裝扮相深獲好評，代表作包括《暮雪傾城》、《獨佔姝色》、《我家卿卿是太子》等。然而她近日捲入爆料風波，遭傳小牌大耍、欺負辱罵助理，為此打破沉默發長文公開回應。

▲王雲雲拍短劇走紅，古裝扮相深獲好評。（圖／翻攝自微博）

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▲王雲雲主演不少人氣短劇。（圖／翻攝自微博）

面對議論擴散，王雲雲透過微博發聲，強調「我沒有霸凌任何人，也不可能在這小牌大耍」，並說自己就是個搬磚打工人，沒有網路傳言那麼厲害，激動喊：「請蒼天，辨忠奸啊啊啊！」她透露拍戲回來，聽到工作人員轉述謠言，直呼「兩眼一黑天都要塌了，真是不知道被誰做局了」。她表示自己勤勤懇懇拍戲，「這『霸凌者』的劇本是誰塞給我的？麻煩出來認領一下」。

▲王雲雲發文否認小牌大耍、沒有霸凌。（圖／翻攝自微博）

王雲雲反擊謠言：「都是混劇組的，抬頭不見低頭見，霸凌對我有啥好處？」她直指霸凌行為不僅會得罪人，更會拖慢拍攝進度，讓人無法準時收工，「我只想安安穩穩拍戲爭取早下班，都是打工人相煎何太急」。她也抨擊造謠風氣猶如「給火鍋裡扔榴槤，自己吃得挺香，別人看著膈應」，希望網友在相信謠言前「稍微思考一下」，並呼籲「清者自清，謠言止於智者」。她最後再度強調：「我只是個想好好生活、努力工作的普通人，承受不起這樣的污蔑。如果你有什麽不滿，可以直接來找我溝通，而不是用這種方式毀了我的工作和生活。」她也針對謠言擴散占用公共平台注意力，令粉絲跟著操心而道歉，盼事件能隨晨霧消散，讓生活回歸平靜。

▲王雲雲：「我只想安安穩穩拍戲爭取早下班，都是打工人相煎何太急。」（圖／翻攝自微博）

粉絲力挺王雲雲「現在造謠一個人太簡單了，我是劇組人員，這個人怎麽怎麽樣，大家都對她怎麽怎麽樣」、「做不到人人喜歡挺正常的，但是造謠80就過分了」。有人建議動用法律途徑解決，網友紛紛打氣「支持你，大膽往前走，我們都會在你身後，我們還要一起走花路呢」、「你怎麽樣我們都有目共睹！！！好好拍戲哦」。

▲王雲雲罕見在微博發長文。（圖／翻攝自微博）