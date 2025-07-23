吳宗憲爆開戰S家！子女0往來有內幕：演藝圈一堆這種壞蛋 他回應了

▲吳宗憲（右）一路帶著女兒吳姍儒（左）出道，也常常為了吳姍儒罵人。



圖文／鏡週刊

回顧吳宗憲的直播，有網友問他對於「大汪婚變」的看法，吳宗憲先自稱是「汪小菲的大哥」，對他滿口盛讚之餘，接下來就劈哩啪啦一陣亂罵大小S，還說：「我總不能告訴他（汪小菲），你白痴啊，你怎麼會跟這種人（大S）在一起？」

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吳宗憲接著批評大小S是壞蛋，「演藝圈充斥著一大堆這種壞蛋，永遠在後面嘰哩呱啦，大小S那幾個！包括阿雅，我都不能保證她對我是沒有被洗腦的。」接著吳宗憲又說，自己家的小孩，跟徐家的小孩是不往來的，「因為這是家教！我們家的家教就八個字『應對進退、待人接物！』」換句話說，就是在罵徐家姊妹沒家教。

▲吳宗憲（左起）曾和大S、小S一起主持《我猜我猜我猜猜猜》，卻因姊妹倆力挺陳孝萱、詹仁雄而積怨。（翻攝自中視）

▲小S二女兒Lily（右）日前開畫展，吸引演藝圈名流爭相觀賞、購買。左為許老三（許曦恩）。



罵完徐家姊妹，吳宗憲連小S的女兒也不留情面，有網友問吳宗憲會不會去參觀小S二女兒Lily的畫展，他直接說：「我為什麼要去？沒交情啦，幾歲孩子辦畫展，推手啦！」種種言論堆疊，可見吳宗憲已經全面開戰徐家人。

回應

吳宗憲回應表示，自己並沒有罵小S，「我是說黃子佼。這個人是沒有家教的才會搞出那麼多奇怪的事，然後小S跟他交往過，所以我跟他們大概都沒有什麼交集。現在網路那麼多大家都是捕風捉影，然後張冠李戴，甚至空穴來風，但是很清楚的，我是痛罵了黃子佼。」



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