啦啦隊女神嘎琳人氣超頂！　奪世界華裔小姐亞軍…從選美殺到球場

▲嘎琳是樂天女孩中的超人氣女神。（圖／翻攝自嘎琳臉書）

圖文／CTWANT

啦啦隊女神胡佳琳（嘎琳），擁有天使般的臉孔和106公分逆天長腿，是樂天女孩中的超人氣女神。2021年嘎琳參加「猿來是妳」海選，落選後受樂天桃猿球團之邀，與李芷霖、張雅涵（改名：禾羽）、詹伊婷（Kira）、宋婉卉（宋宋）、陳詩媛（十元）一起成為樂天女孩練習生，並在2022年6月正式成為樂天女孩一員。

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▲嘎琳擁有天使般的臉孔和106公分逆天長腿。（圖／翻攝自嘎琳臉書）

▲2021年嘎琳參加「猿來是妳」海選，落選後受樂天桃猿球團之邀成為樂天女孩練習生。（圖／翻攝自嘎琳臉書）

嘎琳自2022年下半季加入樂天女孩後人氣紅不讓，更在「RAKUTEN GIRLS 2025桌曆」銷量勇奪啦啦隊最頂人氣冠軍。其實她曾多次參加國際選美比賽，更獲得世界華裔小姐亞軍、亞洲小姐亞軍等多項選美殊榮。

▲嘎琳曾多次參加國際選美比賽，更獲得世界華裔小姐亞軍、亞洲小姐亞軍等多項選美殊榮。（圖／翻攝自嘎琳臉書）

此外，喜愛電競遊戲《英雄聯盟》的嘎琳，去年8月加入電競女團「塔龍女孩」，和綵冞、秀秀子、沈珈妤、Wendy共5位成員，一起進行內容創作及參與各式電競、遊戲和娛樂企劃，常常一起進行團練，更是團隊中穩定軍心的重要角色。

▲嘎琳曾在去年8月加入電競女團「塔龍女孩」。（圖／翻攝自塔龍女孩IG）

不過去年12月嘎琳因不小心摔斷了手，不只樂天女孩啦啦隊應援都得包上護肘，對於需要使用手操作的電競遊戲更是困難，她也在今年4月離隊。對此，嘎琳表示，自己還是很喜歡打遊戲，這次會選擇離開單純是個人規劃，和手受傷無關。

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