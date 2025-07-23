樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天…球團回應行蹤

▲本刊在7月11日下午3點半左右，嘎琳獨自駕車出門。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

28歲中職樂天桃猿啦啦隊樂天女孩Rakuten Girls胡佳琳（嘎琳），7月11日被時報周刊CTWANT直擊從桃園自駕開車，還帶著行李箱到台北市內湖區看似訪友，但車子一停便是3天時間。而該處商辦大樓不僅有車庫，裡面還停了兩台價值超過2千萬台幣的超跑，感覺相當神秘。

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▲當晚7點26分，嘎琳一路將車開到內湖，車子停在商辦大樓一樓的車庫外。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

7月11日中午12點52分，本刊直擊脂粉未施的嘎琳與一名女子走出位於桃園市一處民宅，兩人走到附近的早午餐店用餐。飽餐後又一起回到民宅。下午3點半左右，嘎琳獨自駕車出門。半小時後，車子停在桃園棒球場附近，接著走到一處大型住宅社區訪友，直到傍晚5點半才離開。接下來，嘎琳並沒有回家，而是驅車前往台北市內湖區一處商辦大樓。

▲才停好車庫鐵捲門就立即打開，一名體型壯碩的男子出來迎接嘎琳。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

晚間7點26分，車子停在商辦大樓一樓的車庫外，才停好車庫鐵捲門就立即打開，一名體型壯碩的男子出來迎接嘎琳，還嘎琳幫忙把車上的行李箱拿下來，2人寒暄幾句後，男子將行李箱交還給嘎琳，自己到大樓門口拿了外送。嘎琳則獨自堆著行李走進車庫內，當晚之後就未見嘎琳進出，而她車子在車庫門外一停便是3天時間。

▲嘎琳和男子寒暄幾句後，就獨自堆著行李走進車庫內。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

13日早上9點16分，素顏的嘎琳走出車庫，一臉無神的她看來像是沒睡好似的，睡眼惺忪還有些畏光的樣子。疑似以手機確認愛車上鎖，車子的閃了幾下雙黃燈，嘎琳便走到路邊搭多元計程車離開。而當天中午嘎琳則是在台中有一日店長活動，才看到她現身，其他時間未見嘎琳進出該商辦大樓，車子也是一動不動停在原位。

▲直到13日早上，才又見到素顏的嘎琳走出車庫。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲在15日晚間6點半左右，本刊直擊一輛黑色LM廂型車，自該商辦大樓停車場開出，前往大安區某知名的鐵板燒餐廳，下車的是穿著休閒的昇鴻公司前董事長黃苡峻。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

據本刊這3天時間觀察，車庫鐵捲門平時都是處於關閉的狀態，但鐵捲門一打開一眼可見車庫內還停放了2部跑車，分別是靠外面綠色的McLaren 765LT，基本售價2368萬起；而停放在裡面的紅色車，從外型來看很可能也是要價2221萬起的法拉利purosangue。

▲而在店外等待的黃苡峻的司機，正是11日那天幫嘎琳拎行李的壯碩男。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲晚間10點44分，黃苡峻等人走出餐廳，與大夥兒交談兩句便獨自坐進廂型車離去。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

此外，在15日晚間6點半左右，本刊則直擊先前幫嘎琳拎行李的壯碩男，開著一輛黑色LM廂型車，自該商辦大樓停車場開出，前往大安區某知名的鐵板燒餐廳，下車的是昇鴻公司前董事長黃苡峻，原來該男是黃苡峻的司機。黃苡峻穿著綠色短袖上衣搭配短褲，一身搭配相當休閒。晚間10點44分，黃苡峻等人走出餐廳，與大夥兒交談兩句，黃苡峻便獨自坐進廂型車離去，原本車子已經回到內湖車庫附近，但不知何故車子又開往中山區一處住宅大樓，黃苡峻在櫃檯填了像是訪客資料後上樓。

對於本刊狗仔在7月11日拍到嘎琳推著行李箱與黃苡峻司機有互動，之後嘎琳進入內湖商辦車庫一事，樂天球團回應：「據了解，嘎琳當天是參與汽車保養產品的拍攝，地點為廠商租借的商用場地。由於現場拍攝人員眾多，亦不清楚黃先生是否在現場。請勿過度揣測與聯想，謝謝關心。」

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