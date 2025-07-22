統神失言「業配縮水」真實收入曝光！　2000萬寶山買房送老婆：全額付清

記者孟育民／台北報導

網紅「亞洲統神」張嘉航近日直播中表示，即將從桃園搬到新竹寶山某個聯排住宅社區，他今（22日）出席加盟SWAG記者會，透露當初這間房子購入價格近2000萬元，現在實價登錄已上漲到3500萬元，漲幅超過75%，「我是自住，不是要投資，其實房子這幾年都是在漲，漲最兇的不是寶山，是竹北！」

▲統神日前搬到新竹寶山。（圖／記者周宸亘攝）

統神透露目前名下沒有房子，因為新竹寶山房子是登記在老婆003名下，「我也不是那麼在意，我出錢的，我全額付清，因為我不喜歡貸款，這幾年真的是買什麼幾乎都賺，但我都沒有買！」他不但房子登記在老婆名下，連同工作都由老婆決定，自己只負責工作賺錢，他說：「我跟我老婆離婚一定好聚好散，那個房子現在已經增值到3500萬元，我3500萬是百分百所有權都是給我老婆，所以我們一定是好聚好散，如果哪天有機會的話，全部給他我可以接受。」

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▲▼統神將房子登記在老婆003名下，相當寵妻。（圖／記者周宸亘攝）



統神先前爆發失言風波，重創事業，不僅遭到廠商切割，就連YouTube頻道也遭到官方移除。他今則透露，目視直播收入並無太多影響，但業配收入大幅減少，「我之前穩定可以一個月到50、60萬元，那個事件後就到20、30萬，蠻慘的啦，但也沒辦法，人生就是這樣，你要接受！」