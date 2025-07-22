杜汶澤來台有選舉權…表態726投票　記者會「突比一指」點名立委

記者黃庠棻／台北報導

備受國際高度關注的台劇《零日攻擊》以中國對台灣侵略為題材，去年發布前導預告已累積破228萬次點擊，各方期待持續攀升，至今近50家海外媒體輪番專訪及報導，定檔於8月2日播出，今（22）日主演群與製作人鄭心媚一同出席首映會。

▲《零日攻擊》舉辦首映會。（圖／記者周宸亘攝）

《零日攻擊》在今（22）日舉辦首映會，製作人鄭心媚領軍主演群包含Janet謝怡芬、杜汶澤、連俞涵、莊凱勛、潘慧如、侯彥西、楊富江、謝章穎、張洛偍一同出席。其中，杜汶澤在片中飾演來自香港、收共產黨錢在台灣做統戰的角色。

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▲《零日攻擊》舉辦首映會。（圖／記者周宸亘攝）

被問及《零日攻擊》的劇情與近期罷免活動有一點相關，杜汶澤透露自己在台灣有投票權，直呼「現在台灣總統我有選喔」，接著透露自己身處松山選區，會在7月26日出門投票，接著在記者會現場點名徐巧芯，比出「食指」說道「大罷免大成功」。

▲杜汶澤出席《零日攻擊》首映。（圖／記者周宸亘攝）

談及在《零日攻擊》的表現，杜汶澤表示自己演出「滲透人」的角色完全不需要做功課，直呼「有需要做嗎？看電視就有，有些網紅也有」，坦言私底下很喜歡看政論節目，尤其是過去由劉寶傑主持的《關鍵時刻》，更分享當初監製找自己飾演滲透人時「聽到就覺得很適合，我常常被他們欺負」。

▲杜汶澤出席《零日攻擊》首映。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，杜汶澤也表示自己在網路上看到許多批評《零日攻擊》的言論，談到網友謾罵此劇是「大內宣的戲劇」，直呼「這個想法很特別，要罵就要整個電視劇看完再罵，第一次看到一部還播出就有影評的電視劇」，為這個作品叫屈。