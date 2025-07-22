李珠珢生日會「被拍對男粉露嫌棄臉」　比愛心抽手畫面流出

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李珠珢，被爆熱戀大5歲的韓職棒球隊「Kiwoom Heroes」外野手朴洙鍾，隨著兩人的「人生四格」照在網路上瘋傳，女方日前在生日會對男粉露出嫌棄表情的片段，如今也被網友挖出來討論。

▲李珠珢在生日會上與粉絲比愛心。（圖／翻攝自YouTube／내맘찍영）

李珠珢20日在台舉辦生日見面會，過程中與粉絲有許多互動，其中一名男粉絲上台與她合照比愛心時，她疑似對鏡頭露出嫌棄表情，畫面被拍下後在網路上瘋傳，同時也掀起網友留言討論。有網友發現，李珠珢在拍照時順勢把手移開，讓他好奇問是否有其他人能解釋這瞬間的含義。隨後，有另位網友表示，李珠珢和對方應該是非常熟的朋友，這樣的互動可能只是朋友間的開玩笑，認為外界不需要過度解讀。

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▲李珠珢被爆熱戀朴洙鍾。（圖／翻攝自Instagram／0724.32）

事實上，李珠珢來自南韓，憑著精緻甜美的外型與170公分的高挑身材，被粉絲封為「AI女神」。她在今年加盟中華職棒富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels，人氣持續飆升，最近更在生日會上驚喜宣布：「即將推出第一本個人影像紀實書了！」消息一出，全場瞬間歡聲雷動。她開心問現場粉絲：「我選在今天宣布，大家開心嗎？」隨後她也分享封面上的照片，是她最喜歡的一張，並表示：「能和大家一起度過今天，真的很幸福，也希望以後大家能夠繼續陪著我。」