《原子少年2》李柏諺因誤會斷聯好友　抱憾道別：回不去了

記者蔡琛儀／台北報導

李柏諺自《原子少年2》「天狼星」中出道，今年立下目標，要在2025年推出四首數位單曲。繼5月推出〈厭世〉後，他再度發行第二首新作〈沒能好好說再見才離開〉，描寫人生中無可避免的離別與遺憾。李柏諺坦言，現實中曾因誤會與一位朋友失聯，這首歌正是寫給那段無法回頭的關係，「雖然回不去了，但因為這些遺憾，更珍惜現在陪在我身邊的人。」

▲李柏諺推出新單曲〈沒能好好說再見才離開〉。（圖／Lee 李柏諺提供）

這次新歌邀來好友仰仰GOAT-CHEN共同創作、演唱。兩人當天靈感爆發，電話講完仰仰立刻帶著吉他衝到他家，邊聊天邊哼旋律，短短半小時就完成副歌雛形。之後分頭寫詞，再互相潤飾歌詞內容，「仰仰的文筆很好，有些我寫得不順的地方，他都幫忙修得很自然，讓我學到不少。」

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MV拍攝選在花蓮高巢農場的懶人露營區，喜愛露營的李柏諺興奮直呼：「太開心了！」其中一場戲是在擺滿紅氣球的沙灘上與仰仰對望，他笑說：「走到超近，導演要我們一直對看，感覺好像在演BL劇！」因為彼此太熟，還一度笑場。

▲李柏諺自《原子少年2》出道。（圖／Lee 李柏諺提供）

接下來他將持續推出新作，對於曲風選擇，李柏諺表示不想設限，「像這次就是靈感來了就創作出來的。」他也希望未來能挑戰全抒情風格，並持續提升實力，「希望之後有機會和更多不同音樂人合作。」