歌迷告白「你全勤我的青春」　品冠感性許諾：唱到下個30年！

▲品冠到長沙開唱。（圖／種子音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

品冠19日在長沙舉辦全新升級版的「品冠哈囉！三十如一」巡迴演唱會，品冠談及與長沙緣分，他曾在長沙錄製《我是歌手2》、《披荊斬棘的哥哥3》、《來看我們的演唱會》 、《百變大咖秀》、《京東校園之星天生音雄》等多檔熱門綜藝，與長沙緣分相當深，而這是他首次在長沙舉辦個人專場，品冠感動表示：「三十年來，從參加活動、節目到登上自己的舞台，今天是我人生很重要的一天。三十如一，愛你們如一。」

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▲▼品冠感性告白粉絲。（圖／種子音樂提供）



這場演出特別設有延伸舞台，品冠抱著吉他坐在舞台前端，自彈自唱〈蜿蜒〉，他提及演藝路上的高低起伏：「曾經也有低潮、有一兩年寫不出歌，但我沒有放棄自己，現在這首歌曲我想要鼓勵那些迷茫的朋友們，繼續往前走，都能很堅定地去面對人生的一些蜿蜒。」



唱到〈就叫我孩子〉時，品冠分享這首歌是當年寫給喜歡的對象，還幽默地說：「現在大家都叫喜歡的人寶貝，要不要出一首〈就叫我寶貝〉？」全場笑聲不斷。他也演唱了新作〈妥妥〉，展現對愛情更成熟的詮釋：「三十年來，從轟轟烈烈的愛到平淡日常，有時候與其說我愛你，不如說我們都妥妥的。」 他也開放現場點歌，與觀眾擊掌互動、遞麥大合唱，讓歌迷成為舞台的一部分。

更溫馨的是舞台視覺中還出現一位特別角色，品冠妹妹親手繪製的卡通人偶形象，成為現場亮點之一。品冠也不忘與全場歌迷一起大合照，笑說：「想記下每一位來現場朋友的笑臉！」當最後一首〈隨時都在〉響起，整晚情感推向最高潮。長沙的夜空中，迴盪著品冠三十年如一的音樂初心，也見證歌手與歌迷雙向奔赴的深情連結。他在全場掌聲中道別：「謝謝長沙，我們下次見。謝謝你們，一直都在。」

