奶奶愛女娃！大陸男星自爆「從小穿女裝」　接演古裝劇愛男不愛女

記者黃庠棻／台北報導

男星劉端端在《風起西州》中飾演西州世子，性格長相陰柔嬌美，性情古怪偏愛男色，戲裡古力娜扎飾演的琉璃老愛與他針鋒相對，衝著他喊「死孔雀」讓他不時翻白眼。

▲劉端端在《風起西州》中愛男不愛女，自爆從小扮女裝。（圖／緯來戲劇台提供）

其實，劉端端小時候曾扮女裝，還曾在綜藝節目中秀出自己童年照片，讓同台藝人嘖嘖稱奇。《風起西州》週一至五晚間10至12點於緯來戲劇43頻道播出。

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▲劉端端在《風起西州》中愛男不愛女，自爆從小扮女裝。（圖／緯來戲劇台提供）



在《風起西州》中，劉端端飾演高昌古國最後一位世子，為保家族勢力，他處處試探初到西州的長史裴行儉（許魏洲飾），設下重重陷阱逼對方遠離西州事務，兩人鬥智鬥勇德過程中，他終於被對手的智慧與正直感化，兩人化敵為友共同守護西洲。

▲劉端端在《風起西州》中愛男不愛女，自爆從小扮女裝。（圖／緯來戲劇台提供）



劉端端飾演的「麴崇裕」外表嬌豔，內心狠戾，是宮廷中的寵兒，也是暗中策劃陰謀的高手。戲裡，古力娜扎看出劉端端來意不善，故意不給好臉色看，老是對他頤指氣使，甚至還因他繽紛的穿著打扮故意叫他「死孔雀」，兩人一來一往針鋒相對，也讓劉端端成了戲裡的白眼王，常對著古力娜扎翻白眼。

▲劉端端在《風起西州》中愛男不愛女，自爆從小扮女裝。（圖／緯來戲劇台提供）



陰柔打扮的劉端端在劇中不近女色，反倒偏好男色，戲裡不停的對男子拋媚眼的功力，也讓他被暱稱最佳勾魂眼，一出招就讓人受不了。劉端端曾自曝兒時的女裝扮相，因為姥姥喜歡女娃，看他長得挺美的，就讓他穿女裝綁頭髮拍照，意外留下童年時期的女裝照，也讓他現在演起陰柔如花的角色也駕輕就熟。

▲劉端端在《風起西州》中愛男不愛女，自爆從小扮女裝。（圖／緯來戲劇台提供）

劇中，曾一萱因為喜歡上劉端端，不顧他愛男不愛女的性格倒追他，兩人拍海報時，呈現出浪漫氣氛，也讓劉端端自戀地說「真的是怎麼拍都好看啊！」