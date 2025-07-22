台版《藍調時光》澎湖取景！安心亞尬戲張鈞甯　許瑋甯懷孕不出演

圖文／鏡週刊

台版《我們的藍調時光》即將開拍，部分演員一直懸而未決，之前曾傳製作人柴智屏希望促成張鈞甯和許瑋甯同台，如今也因許瑋甯懷孕，確定不會出演；據悉，原版戲裡帶有神祕感的海女一角將由安心亞出演。

▲張鈞甯（右）年初就傳受邀演出台版《我們的藍調時光》。安心亞（左）在台版卡司陣容大致底定前參演，目前已開始讀本。（圖／鏡週刊）



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▲韓星李秉憲（左）因《我們的藍調時光》展現影帝級演技。右為申敏兒。（圖／鏡週刊）

《我們的藍調時光》台灣版自6月起進入澎湖勘景前置作業，7月開始陸續定裝，可見演員陣容大致底定，該劇主線有3對組合，由於韓版陣容有李秉憲、車勝元等十分華麗，外界也關注台版卡司。據悉，清一色是影帝后等級，林子平導演操刀，日前知情人士指出，安心亞上週已經進入讀本階段，接演的角色是外地來的酒吧老闆兼潛水教練。

克服恐懼 旱鴨子愛潛水

《我們的藍調時光》原版中女主角白天擔任海女、晚上是酒吧老闆；台版則因地制宜，將角色設定轉化為白天是潛水教練、晚上經營小酒館，展現截然不同的雙重人生。

▲柴智屏（左二）去年初為《我們的藍調時光》舉行公開演員甄試。（米神國際提供／鏡週刊）

該劇預計在風光明媚的澎湖取景，呈現出台灣海島生活的真實面貌。對於再次詮釋與大海有關的角色，安心亞可說是早有準備。

其實安心亞從小不會游泳，是標準的旱鴨子，幾年前因拍攝電影《簡單的婚禮》飾演潛水教練，被強迫克服恐懼下海，沒想到竟因此愛上潛水，近幾年還跑去在關島、沖繩享受深潛的樂趣，甚至打算考深潛執照；她也從此克服對水的恐懼，如今面對大量水下戲也毫不畏懼。

活躍不停 又能演又能唱

安心亞近來持續活躍於戲劇與音樂領域，2023年初演出時代劇《牛車來去》，同年10月以該劇入圍第58屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，這也是她出道以來第2，影集《整形過後》殺青，今年上半年又接拍以女監獄為背景的劇集《陽光女子合唱團》，戲路拓展更寬。同時間還發行全新單曲〈Maybe We Can〉，並由她自己填詞。

▲安心亞（左）因台語劇《牛車來去》農婦一角，入圍金鐘獎女主角獎。右為許孟哲。（圖／鏡週刊）

《我們的藍調時光》演員陣容備受關注，早在去年底就曾傳出卡司包括張震、楊祐寧、鍾欣凌、張鈞甯等實力派演員，柴智屏受訪時曾透露，《我們的藍調時光》投入製作資金超過新台幣1億元，也是她睽違超過10年的台劇製作。

▲張鈞甯（右）原本有機會和阮經天（左）再續戲緣，現在狀況不明。（圖／鏡週刊）

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