篠崎泫買下5000萬內湖豪宅！　幫男友Toyz代管資產…新家拍開箱片

▲篠崎泫砸5000萬元在台北內湖買房，傳出有Toyz的幫忙。（圖／翻攝自篠崎泫IG）

圖文／鏡週刊

網紅Toyz去年因販毒入獄，他的女友篠崎泫則在近期宣布買下人生第二間房，雖然是中古屋，但全部翻新裝潢，她喜孜孜向外介紹新家，對新家應該很滿意。本刊獲悉篠崎泫的新宅位於台北內湖，還是要價高達5000萬元的豪宅，而Toyz在入獄前也幫助了不少。

篠崎泫最近在台北內湖買下屋齡15年、室內約35坪的中古屋，雖然房子不算舊，但她還是決定全部翻新改造，打造出奶茶色系網美風的裝潢，不只更衣室、大浴缸，連貓咪都有自己的空間，她狂拍多支影片介紹，除了因為家電、裝潢都有廠商贊助外，也不難看出她的喜悅之情。

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▲篠崎泫買下15年的中古屋，將裝潢打掉全部翻新，走奶茶色網美風格。（圖／翻攝自篠崎泫臉書）

入獄前一天 還在找房仲

▲篠崎泫買下15年的中古屋，將裝潢打掉全部翻新，走奶茶色網美風格。（圖／翻攝自篠崎泫臉書）

有知情人士透露，篠崎泫買下這間房的總價約5,000萬元，再加上扣除贊助後的裝潢翻新，粗估還得花上幾百萬元。總之在演藝圈默默打拚的她，能夠再買下第二間房，理財能力驚人，但其中也包括男友Toyz對她的愛，據悉，為了照顧篠崎泫，這間新居Toyz也大方贊助了新台幣1000萬元。

Toyz在入獄前最捨不得的就是篠崎泫，還要粉絲幫忙好好照顧女生，自己也付出了行動，其中包含了現實的考量。畢竟Toyz是外國人（香港人），之前他在台灣投資飲料店及各種收入等資產，幾乎都是掛在合夥人名下，因此入獄前他忙著將這些財產交給身邊人管理，也是為了能安心服完刑期。

▲篠崎泫買了第二戶房產，在YouTube狂發影片，除了有廠商贊助外，也感覺得到她開心的心情。（圖／翻攝自篠崎泫YouTube）

而Toyz為篠崎泫鋪好的路，從去年5月Toyz入獄前一天可看見端倪，當時媒體直擊，Toyz帶著篠崎泫，現身在台北內湖找房仲商談，那一帶是演藝圈天王天后置產的名人重劃區，他們除了走進VIP室外，所開的也是百萬名車，Toyz在台灣發展多年，身家也是翻倍跳。

合夥鬧糾紛 不信任外人

▲男友Toyz入獄，篠崎泫（右）繼續經營演藝事業。左為王少偉、中為藍心湄。（圖／翻攝自篠崎泫臉書）

此外，Toyz連副業都是交給篠崎泫代為管理，友人透露，Toyz過去曾有合夥糾紛，因此對外人相當不信任，可見他對篠崎泫的信賴程度。

不過對於代管資產，篠崎泫曾回應網友，沒有領過一毛酬勞，「他的所有事業我完全沒有任何1％股份，代持股份的人都是他朋友不是我、包括主副頻道AdSense綁定的帳戶也是他朋友的，所以他所有事業賺多賺少都與我無關。」

▲篠崎泫（左二）曾傳出介入陳零九、呼呼的感情，而遭到呼呼的姐妹團紀卜心（左一）、荳荳（右二）、徐凱希（右一）排擠。（圖／翻攝自篠崎泫臉書）





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