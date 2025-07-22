「最美軍嫂」生吃螞蟻還徒手抓毛毛蟲　親曝真實口感：酸的

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星張馨予曾演過多部金庸改編電視劇，並以《武媚娘傳奇》中的蕭淑妃一角受到關注，2018年她宣布嫁給知名軍官何捷，進而獲得「最美軍嫂」的稱號。婚後的她逐漸淡出演藝圈，專注家庭生活，經常透過社群與粉絲分享日常動態，這次還大方分享了與老公、媽媽一同出遊雲南西雙版納的趣事。

▲張馨予被封為「最美軍嫂」。（圖／翻攝自張馨予微博）

張馨予這次首度造訪西雙版納，體驗當地風情，毫無包袱地展現自然活潑一面，不僅在影片中徒手抓起一隻毛毛蟲嚇媽媽，甚至嘗試生吃當地特產「酸蟻」，片段登上微博熱搜。影片中，她抓起活生生的螞蟻時，旁邊的男子（疑似老公何捷）一臉抗拒地說「我不吃」，反觀她卻毫不猶豫地把螞蟻放進嘴裡，還一臉鎮定地咀嚼品嘗，隨後甚至吐舌證明「真的吃了」。

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▲張馨予生吃螞蟻。（圖／翻攝自微博）

事後張馨予也在微博上幽默留言「不好意思，我把螞蟻吃掉了」，面對網友好奇追問「到底是什麼味道？」她也直接回應「酸的」，展現真性情一面。有粉絲留言佩服她的勇氣，也有人表示「有點想試但又不敢」，討論熱度高漲。張馨予吃的螞蟻正是當地特有的「酸蟻」，是傣族料理中常見的傳統食材。