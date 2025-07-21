黃小柔「昔鬧翻嚴立婷哭半年」　喝醉1通電話解心結：整個人化掉

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔、嚴立婷私下有著好交情，過去還一起拍孕婦寫真，最近她在社群上傳一段兩人同框的影片，並透露彼此曾經吵過架，當時甚至還為此哭了半年，還好最後因為對方喝醉後的一通電話和好，「敢吵架才算姐妹，人生短短，珍惜彼此美好。」

▲嚴立婷（圖左）、黃小柔曾經吵過架。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

影片中可見到，當黃小柔被問到是否曾經和嚴立婷吵過架時，她毫不避諱地分享：「不誇張，我哭了半年。」可見她們之間曾經有過不小的衝突，而這次的衝突也讓她在情感上深受打擊。黃小柔回憶透露，最後兩人會和好的關鍵在於，嚴立婷在生日當天喝得有點多，並提出如果能夠許一個願望，最想做的第一件事就是打電話給她。

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▲嚴立婷（圖左）、黃小柔分享吵架內幕。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

黃小柔表示，當嚴立婷打來時，她有些驚訝，因為她從電話中感受到，嚴立婷的聲音聽起來有些傷心。這一刻讓黃小柔的情緒瞬間崩潰，為此她坦言：「她一叫我，我整個就化掉了。」面對兩人曾經發生過的爭執，黃小柔也在文中分享自己對這段友誼的看法「敢吵架才算姐妹，人生短短，珍惜彼此美好」影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「超愛你們兩個」、「最愛的兩個人是閨蜜超開心。」