年吸600萬人朝聖！《我的朝聖之路》榮登澳洲票房亞軍

記者許逸群／綜合報導

改編自澳洲作家兼導演比爾班奈特（Bill Bennett）親身經歷的劇情電影《我的朝聖之路》（The Way, My Way），即將於8月8日在台上映。此片在澳洲上映時，榮登年度票房亞軍，更獲得觀眾與媒體高度讚譽。

▲澳洲作家導演比爾班奈特編劇執導電影《我的朝聖之路》。（圖／海鵬影業提供）

《我的朝聖之路》講述比爾班奈特12年前毅然決然踏上西班牙800公里聖雅各朝聖之路（El Camino de Santiago）的真實故事。他將這趟旅程中自我反思與轉變的過程，寫成一本回憶錄，意外獲得亞馬遜網站超過1500個五顆星好評，並被譽為朝聖者必讀之作。

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▲比爾班奈特（右）別出心裁召回12年前跟他走過朝聖之路的摯友們加入演出。（圖／海鵬影業提供）

電影版別出心裁地邀請12年前與他一同朝聖的摯友，以及4位專業演員共同演出，將真實與戲劇性完美融合，呈現出最真實的朝聖體驗。電影以舒緩的節奏，展現西班牙迷人的風光，讓觀眾彷彿置身其中，感受朝聖者在旅程中自我探索與心靈成長的過程。

比爾班奈特表示，當年踏上朝聖之路時，也曾質疑自己的決定，但這趟旅程最終徹底改變了他的人生觀。電影忠實呈現了他沿途的點滴體驗，笑淚交織的劇情，讓觀眾產生深刻共鳴，並從中獲得啟發。《澳洲人報》更讚譽電影「看完就想出發、踏上朝聖之路」，充分展現電影的感染力。

每年吸引600萬人參與的聖雅各之路，其精神核心正是自我挑戰、自我反思以及對人生意義的追尋，而《我的朝聖之路》完美捕捉了這些元素。片中22個有台詞的角色中，僅有4個為專業演員，其餘皆為真正的朝聖者，更增添了電影的真實感與感染力。