女團紫月光「新團名」曝光！　突遇「靈異事件」嚇壞：毛骨悚然

▲ 女團紫月光改名SOLO MOON。（圖／本質娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

台灣女團「紫月光」今（21日）正式宣布改名為「SOLO MOON」，同步釋出全新單曲〈Look At Me Now〉MV，團名來自音譯「SOLA MOON（索羅門）」，結合神秘學六芒星、宇宙六元素與月亮能量，象徵集體和諧即是最高閃耀。成員強調：「我們不再是閃耀的個體，而是一個圓，一個滿月。」此次視覺與舞蹈設計皆呼應團名理念，從月相變化到星體對稱，形塑出台灣女團難得一見的神秘宇宙觀。

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▲▼ SOLO MOON拍攝MV遇靈異事件。（圖／本質娛樂提供）



SOLO MOON〈Look At Me Now〉MV拍攝歷時12小時，從日落跳到隔天清晨六點，跳了不下百遍，其中一個舞蹈動作還是跪地滑行，導致所有成員膝蓋全掛彩，每跳一次就得重新補妝，膝蓋還得先上液態OK繃、再疊上遮瑕液保護，儘管忍痛演出，成員沒有一人喊苦，讓經紀人與工作人員看得都心疼不已，最終公司特別給予兩天「養傷假」，讓女孩們好好休息。



現場更發生了幾件毛毛的事，月黑風高的夜裡，有感應力強的工作人員直覺現場氣場不單純，但怕影響拍攝氣氛，選擇放在心底，讓女孩們安心拍片，直到殺青後，團員YUKI發現自己使用的數位相機，當天所有拍攝的MV花絮照竟「全部憑空消失」，「明明當下拍攝時還能回放、存檔，但回家一看只剩空資料夾。」且拍MV前、後的照片都安然無事，唯獨那晚的全數消失，雖然她當下毛骨悚然，但同伴們紛紛安慰她：「遇到毛毛的事，那就代表，我們這支MV會紅啦！」

