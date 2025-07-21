Ozone喜迎出道3週年！　「獻1驚喜」掀粉絲暴動

▲ 羅文裕策展邀請Ozone演出。（圖／台北市客家文化基金會提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王羅文裕策展的《野孩子生活節》上週末在臺北市客家文化主題公園登場，為期兩日的活動湧進數千人參與盛會，而身負策展重任，此次破例不參與演出，羅文裕笑說：「我帶著二寶一起上工，邊玩樂邊工作。」日前全家才野營返家，立即投入生活節活動。

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▲ 羅文裕和Ozone合影。（圖／台北市客家文化基金會提供）

活動另一亮點則是男團Ozone現身，Ozone表示很開心受邀演出，因為大家的童年，都有著不一樣的回憶跟體驗，看到現場很多的親子一起參與，覺得自己有能力帶給別人快樂，真是一件很有成就感的事，對於以客語演唱，台下粉絲直呼超驚艷，Ozone笑說：「我們大家都不太會啦，但很幸運的，這次將之前與羅文裕老師合作的《World Top》請說客語拿出來表演，希望能讓更多粉絲朋友，體驗不同版本的。」



在出道將滿三週年前夕，受邀《野孩子生活節》演出，Ozone團員搶先分享成長感言：「即將三年了，覺得蠻不可思議的，不管是我的兄弟們，或是我們的O.A.O. ，希望可以跟粉絲們一起過三週年生日，還有更多的週年，我們一起前往更多還未解鎖的地方，期許大家一起留下美好的回憶！」

