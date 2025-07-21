《黑暗榮耀》宋慧喬媽腦出血猝逝　「1年後遺作曝」精湛演技引淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓動作鉅獻《聖母殺手》在台上映以後討論度熱烈，電影由資深女星李慧英領銜主演，詮釋一位身手矯健、冷靜果斷的銀髮女殺手，展現驚人的表演張力。更有影迷發現，曾於《黑暗榮耀》中飾演宋慧喬母親的已故演員朴志雅驚喜現身，生前遺作公開，令粉絲感傷不已。

▲《黑暗榮耀》「宋慧喬媽」朴志雅腦出血猝逝，1年後遺作《聖母殺手》曝光。（圖／鴻聯國際提供）



已故演員朴志雅2024年9月30日因腦出血被送到醫院，最終引發腦梗塞去世，享年52歲。她生前因參演《黑暗榮耀》裡宋慧喬的生母而聲名大噪，突然離世的消息不只對粉絲打擊很大，就連同業演員都難以接受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期，朴志雅參演的遺作《聖母殺手》在台上映，她客串一名欺凌長者、強奪財物的惡劣看護，最終遭神祕殺手私刑制裁，這段演出成為她的銀幕遺作，更讓本片增添一層難以忽視的情感重量。

▲《聖母殺手》由李慧英領銜主演。（圖／鴻聯國際提供）



《聖母殺手》現正全台熱映中，不論是追求高張力動作場面的觀眾，或是喜愛情感層次與角色深度的影迷，都能在本片中獲得滿足。片商表示，本次快閃活動不僅作為電影宣傳的一環，也期望透過與觀眾的實體互動，能更深入體驗電影所傳達的角色魅力與氛圍。後續也將視反應規劃限定特典，邀請影迷一同加入這場刺激且感動的觀影旅程。