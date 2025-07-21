曾願「等我回來」沒能實現！　潘逸安淚別父親：最後一次牽手

記者張筱涵／綜合報導

藝人潘逸安21日於社群平台發文，透露父親近日辭世，並以一篇充滿感念與哀思的文字悼念摯親，字字句句盡是對父親的思念與敬重。

▲潘逸安痛失父親。（圖／翻攝自FACEBOOK／潘逸安 Pan）



潘逸安在貼文開頭以「父愛，恩重如山」表達對父親的深深懷念。他形容父親雖然嚴厲、不擅表達情感，卻總是默默牽掛家人，「祢對我的教導銘記在心，未來，我會把家、把媽媽替祢擔好。」語句溫暖動人，展現他將承擔起家庭責任的決心。

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在回憶父親最後一段抗病時光時，潘逸安寫道，父親個性一向不願麻煩他人，即使住院期間也多次催促他回台北拍戲。他心痛地提到：「就連祂離開的前一天，我跟祂說我要回台北拍戲，祢一定一定要等我回來。祂依舊是選在我不在高雄的日子離開。」附上的照片中，可見他們在父親所經營的香蕉園合照，更有他握著父親的手的照片，字字句句滿是不捨：「最後一次牽祢的手，爸～祢今天非常帥喔！」

▲潘逸安最後一次握起父親的手。（圖／翻攝自FACEBOOK／潘逸安 Pan）



潘逸安最後不忘感謝各界親友的關心與慰問，並致謝萬安生命南區團隊在父親後事上的大力協助。他坦言，從臨終到身後事的每一步對他來說都極為艱難，「在生命面前人是如此渺小，但爸爸人生已圓滿，感恩再感恩。」

▲潘逸安抱著骨灰罈，眼眶泛淚。（圖／翻攝自FACEBOOK／潘逸安 Pan）