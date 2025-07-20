美珠算命被建議「找選手類的」　尬笑坦承已分手：常被說男人運不好

記者張筱涵／綜合報導

韓女星李美珠去年5月認愛小3歲足球選手宋範根，今年1月傳出兩人分手的消息，儘管當時雙方都未正面回應，但她近日在個人YouTube頻道《只是李美珠》中，首次公開坦承已與對方分手，親口證實了這段戀情的結束。

在影片中，李美珠造訪一間算命店，原本是為了瞭解自身的事業與愛情運勢。她先詢問事業方向，命理師表示她與工作夥伴契合度高，只要繼續維持良好合作關係，就能順利拓展財源與發展機會。轉而談及愛情運時，命理師建議她未來交往的對象必須是「非常善良的人」，並解釋這與李美珠強烈的家庭保護傾向有關，也透露她命中注定結婚後不容易離婚。

接著命理師補充：「很會說話又風趣的男生最好，像選手類型的也不錯。」話才說出口，李美珠立刻露出尷尬笑容，小聲回問：「選手嗎？」引發現場笑聲。當命理師提到她的男人運「一向不算好」時，她也坦承：「很多人都這麼說呢。」

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▲美珠坦承去年交往的對象已分手，且常被說男人運不好。（圖／翻攝自YouTube／그냥 이미주）



在對話中，李美珠也大方回應過往戀情，坦言自己「去年的確有交往對象」，暗指正是公開認愛的宋範根，並補充「現在沒有了」，正式證實兩人分手的事實。當命理師提醒她冬季至隔年2、3月是容易分手的時機，她也無奈笑說：「可以幫我查一下新聞嗎？」展現她以幽默態度面對情感波折的成熟一面。

▲美珠開玩笑要工作人員幫忙確認何時出分手新聞的。（圖／翻攝自YouTube／그냥 이미주）

