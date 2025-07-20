「樂天女神」笑笑明星賽開場初體驗崩潰！爆家人「私下施壓」：不要跳錯

記者孟育民／台北報導

中華職棒明星賽於7月19、20日在台北大巨蛋熱鬧登場，各隊女孩齊聚一堂，開場時共同演出各隊的年度應援曲，掀起全場應援最高潮。Rakuten Girls派出「樂天三本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢領軍，聯手笑笑、崔荷潾、Mika、丘薆、芷軒與彭彭華麗登場，展現滿滿團魂與活力。首次參與如此大場面，笑笑自嘲是「小菜鳥」，坦言開場前非常緊張，「一出場看到場面很壯觀，滿滿的人潮，一度太興奮，腦袋一陣空白。」

▲▼中職明星賽大合照。（圖／樂天桃猿提供提供）

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崔荷潾透露，「今年跟去年比起來困難很多，因為要記六隊的主題曲，跟應援簡單重複的不一樣。」即使身為「老鳥」，她也非常緊張：「彩排的時候跳對，但到了當天屁股突然『當機』酸痛起來，還好上台是跳對的。」因為練習時曲目繁多，讓笑笑一度覺得崩潰，但完成之後也獲得成就感。為了完成跨隊應援曲的挑戰，笑笑與隊友Mika、彭彭多次租借教室特訓，其中練最多遍的是台鋼雄鷹的〈翅膀硬了〉，她笑說：「真的很困難，跳完也超喘，每次練習我們都是跳到滿身大汗！」

▲笑笑坦言壓力很大。（圖／樂天桃猿提供提供）





▲崔荷潾（中間）害怕跳錯。（圖／樂天桃猿提供提供）



被問到是否有親友到場加油，笑笑說，雖然家人因工作無法親臨現場，但仍緊盯轉播替她加油打氣，「一直截圖有我的畫面給我。」笑笑還爆料，家人給她很多壓力，「一直跟我說人很多，不要跳錯。加上我妹妹是忠實球迷，都提醒我很多小細節，深怕我少根筋。」還好最後在場上，完美呈現開場舞。



