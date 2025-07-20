連晨翔新婚放閃！胡宇威「魔王級前女友」姚以緹回鍋《吃飯》

記者許逸群／台北報導

公視+自製療癒系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》日前正式殺青，本季集結胡宇威、初孟軒、徐鈞浩、連晨翔四位人氣男星，與李玲葦共同譜寫一段充滿溫暖與愛意的故事。

▲姚以緹飾演「魔王級前女友」。（圖／公視提供）

本季劇情延續上一季的溫馨基調，在充滿療癒氛圍的民宿拍攝。劇中不僅呈現楊貴媚與傅雷的熟齡之愛，更有初孟軒與徐鈞浩組成的「尼泥CP」展現同志情侶的細膩情感；此外，林駿堯與廖苡喬飾演的「斷層婚」夫妻，以及胡宇威與「魔王級前女友」姚以緹的重逢，都將為劇情增添更多層次的張力。

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▲初孟軒與徐鈞浩組成的「尼泥CP」。（圖／公視提供）

新加入的連晨翔飾演魅力十足的人氣作家「葛利路」，劇中他與李玲葦展開一段有趣又曖昧的關係。現實生活中，連晨翔表示自己與角色個性截然不同，他更透露自己是個比較內斂的人，並大方分享新婚喜悅：「現在也結婚啦，所以就好好愛老婆就好了！」

▲連晨翔飾演魅力十足的人氣作家「葛利路」。（圖／公視提供）

胡宇威在本季中除了延續「煮飯男友」的暖男形象，更與飾演老同學的廖苡喬展開全新火花，同時也面對「魔王級前女友」姚以緹的回歸，劇情發展更添懸念。廖苡喬表示，雖然與胡宇威在第一季沒有對手戲，但這次透過料理的共通話題，讓兩人迅速拉近距離，拍攝過程充滿歡樂。

《就算一個人也可以好好的吃飯2》在景色優美的自然環境下拍攝完成，李玲葦對於劇組精心挑選的拍攝場景讚譽有加，她表示每天在綠油油的稻田和高山間拍攝，讓她感到心曠神怡，也為這部以溫暖、美食與愛為主題的影集，增添了更多令人期待的元素。