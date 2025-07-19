ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

林志炫《歌手》被批「沒感情」反擊了
「最顧人怨」星座排行榜Top 5
紀卜心重提「拉衣領風波」道歉！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

賓賓哥 江蕙 方文琳 安歆澐 李濬榮 IU 李光洙 Yuri

知名作詞家訪ALLDAY PROJECT惹議！疑酸新世界千金成員Annie「練習最短吧」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名作詞家金伊娜曾為神話、Brown Eyed Girls、f(x)、SHINee、Super Junior、IU、太妍等歌手撰寫作品，實力深受肯定，近年也擔任電台節目主持人。近日，她在節目中，針對新人男女混聲團體ALLDAY PROJECT的發言，卻意外引發爭議。

▲ALLDAY PROJECT全員登上金伊娜節目宣傳。（圖／翻攝自韓網）

▲金伊娜在節目中的發言引發爭議。（圖／翻攝自韓網）

ALLDAY PROJECT全員在日前登上了金伊娜的廣播節目，為出道曲〈FAMOUS〉和〈WICKED〉做宣傳，並分享了初登場的心情以及各自的團體定位。不過，節目的訪談方式卻引來部分觀眾的不滿，金伊娜開場便問：「你們才出道24天，這樣就有這麼快的反應，會不會因此變得自大？」接著又問：「作為混聲團體，會不會很辛苦？」提了一些有偏見的問題，被網友批評不妥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ALLDAY PROJECT全員登上金伊娜節目宣傳。（圖／翻攝自韓網）

▲ALLDAY PROJECT全員登上金伊娜節目宣傳。（圖／翻攝自韓網）

金伊娜還對成員Annie開玩笑說：「感覺妳應該是練習生時期最短的那位吧？」當Annie提到自己的座右銘是「這一切終將過去」，金伊娜竟開玩笑問：「妳是想趕快結束這次節目嗎？」讓現場氣氛一度尷尬。另外，自稱是「麻煩製造者」的成員Tarzan被問到是否真的惹過麻煩時，金伊娜又補一句：「如果沒出過事，那你根本不是麻煩製造者。」一連串尖銳發言，讓粉絲相當不滿。

節目播出後，不少網友表示「訪談像在面試，讓人聽了不舒服」、「一點都不了解嘉賓，感覺態度不夠尊重」，也有人指出「即使是稱讚，聽起來也像在審判」、「感覺到成員們很緊張」。值得一提的是，ALLDAY PROJECT是於6月正式出道的男女混聲團體，其中成員Annie因為是新世界集團會長女兒，在出道前就被冠上「財閥偶像」的話題標籤，引起不少關注。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金伊娜ALLDAY PROJECT

推薦閱讀

快訊／鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　網紅瑋哥直接踢館要接收簡簡

快訊／鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　網紅瑋哥直接踢館要接收簡簡

10小時前

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

6小時前

王晴微波雞蛋炸傷眼！　「角膜破大洞」痛到狂哭：再也不敢了

王晴微波雞蛋炸傷眼！　「角膜破大洞」痛到狂哭：再也不敢了

5小時前

韓國知名餐廳翻車！老闆歧視「1人用餐」她哭著離開　惡劣態度曝光

韓國知名餐廳翻車！老闆歧視「1人用餐」她哭著離開　惡劣態度曝光

12小時前

紀卜心重提拉衣領風波　自責打手道歉：做了不良示範

紀卜心重提拉衣領風波　自責打手道歉：做了不良示範

3小時前

林志炫《歌手》淘汰後逆襲奪第2！　被批「沒感情」千字文反擊了

林志炫《歌手》淘汰後逆襲奪第2！　被批「沒感情」千字文反擊了

4小時前

都美竹隔4年突登節目又爆內幕！親口吐吳亦凡性侵「選角誘騙」始末

都美竹隔4年突登節目又爆內幕！親口吐吳亦凡性侵「選角誘騙」始末

4小時前

18年前出演〈同手同腳〉MV　温嵐弟弟現狀曝光...一開口全場嚇呆

18年前出演〈同手同腳〉MV　温嵐弟弟現狀曝光...一開口全場嚇呆

4小時前

知名作詞家訪ALLDAY PROJECT惹議！疑酸新世界千金成員Annie「練習最短吧」

知名作詞家訪ALLDAY PROJECT惹議！疑酸新世界千金成員Annie「練習最短吧」

3小時前

《苦盡》李濬榮聽錯得獎人衝上台！　典禮司儀「IG衰遭洗版」要求道歉

《苦盡》李濬榮聽錯得獎人衝上台！　典禮司儀「IG衰遭洗版」要求道歉

7小時前

蔡依林無預警現身LE SSERAFIM演唱會！　心情曝光「大讚5件事」

蔡依林無預警現身LE SSERAFIM演唱會！　心情曝光「大讚5件事」

4小時前

胡瓜華視節目塵埃落定？　搭檔除夕班底歐弟陳亞蘭端出《最強大綜藝》

胡瓜華視節目塵埃落定？　搭檔除夕班底歐弟陳亞蘭端出《最強大綜藝》

5小時前

熱門影音

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛
李多慧台東熱氣球

李多慧台東熱氣球
Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明
峮峮缺席中職明星賽　曝原因：讓學妹體驗

峮峮缺席中職明星賽　曝原因：讓學妹體驗
Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！
GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」
林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟
「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭
朱孝天淚談大S「貫穿F4生命」　「賣汪小菲酸辣粉遭酸」回擊

朱孝天淚談大S「貫穿F4生命」　「賣汪小菲酸辣粉遭酸」回擊
逛士林夜市0變裝「站半小時沒人認出」　《大學生了沒》逸祥：再等一下

逛士林夜市0變裝「站半小時沒人認出」　《大學生了沒》逸祥：再等一下
連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕＞／／／＜

連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕＞／／／＜
蔡康永逼問阿信：有談戀愛嗎？　他逃跑「《康熙》25年後依然可怕」

蔡康永逼問阿信：有談戀愛嗎？　他逃跑「《康熙》25年後依然可怕」

頑童隔7年重返小巨蛋：後面有車！　唱到「Ozi只勾二嫂」全場嗨翻

頑童隔7年重返小巨蛋：後面有車！　唱到「Ozi只勾二嫂」全場嗨翻

Coldplay誤喊粉絲米奇…飆髒話：Gun！　突道歉「我們讓飯店房價變貴了XD」

Coldplay誤喊粉絲米奇…飆髒話：Gun！　突道歉「我們讓飯店房價變貴了XD」

朴寶劍《苦盡柑來》演太好　IU怕配不上：很嫉妒他的演技！

朴寶劍《苦盡柑來》演太好　IU怕配不上：很嫉妒他的演技！

朱孝天認F4關係：不怎麼樣　曝合體關鍵「被阿信打動」

朱孝天認F4關係：不怎麼樣　曝合體關鍵「被阿信打動」

李千娜曝21歲女兒登選秀節目！　「母女臉長超像」網起底瘋猜

李千娜曝21歲女兒登選秀節目！　「母女臉長超像」網起底瘋猜

tripleS中國成員喊「台灣是中國的」　韓網一面倒罵：滾回妳國家

tripleS中國成員喊「台灣是中國的」　韓網一面倒罵：滾回妳國家

林柏宏遭長輩逼還負債首露面　吐心聲「還在學習」抱歉讓大家久等

林柏宏遭長輩逼還負債首露面　吐心聲「還在學習」抱歉讓大家久等

姚元浩.王心恬緋聞傳7年死不認　被問感情狂跳針：只想把車修好

姚元浩.王心恬緋聞傳7年死不認　被問感情狂跳針：只想把車修好

IU曝朴寶劍拍哭戲「跟導演道歉」！　自責「還能更好」見他失憶直接爆氣XD

IU曝朴寶劍拍哭戲「跟導演道歉」！　自責「還能更好」見他失憶直接爆氣XD

金希澈要金在中「幫我扛棺材XD」　曾為漢堡吵架…窮到路邊吃泡麵

金希澈要金在中「幫我扛棺材XD」　曾為漢堡吵架…窮到路邊吃泡麵

李進良自嘲「上次記者這麼多是離婚」　衰捲「非法電波事件」謝胡瓜力挺

李進良自嘲「上次記者這麼多是離婚」　衰捲「非法電波事件」謝胡瓜力挺

看更多

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

即時新聞

剛剛
剛剛
3小時前40

知名作詞家訪ALLDAY PROJECT惹議！疑酸新世界千金成員Annie「練習最短吧」

3小時前50

紀卜心重提拉衣領風波　自責打手道歉：做了不良示範

3小時前30

港女星來台連遇4衰事！　「險無法入境」5分鐘路程繞1小時

3小時前30

羅志祥挺子弟兵薛恩「一件事破例了」　跳〈Whiplash〉全場嗨翻

4小時前52

林志炫《歌手》淘汰後逆襲奪第2！　被批「沒感情」千字文反擊了

4小時前40

18年前出演〈同手同腳〉MV　温嵐弟弟現狀曝光...一開口全場嚇呆

4小時前63

都美竹隔4年突登節目又爆內幕！親口吐吳亦凡性侵「選角誘騙」始末

4小時前52

蔡依林無預警現身LE SSERAFIM演唱會！　心情曝光「大讚5件事」

5小時前1211

王晴微波雞蛋炸傷眼！　「角膜破大洞」痛到狂哭：再也不敢了

5小時前70

蔡允潔產後4天「全身被抓破」！　PO照吐心聲：該好好照顧自己了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　
    10小時前6056
  2. LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？
    6小時前301
  3. 王晴微波雞蛋炸傷眼！　「角膜破大洞」痛到狂哭
    5小時前2411
  4. 韓國知名餐廳翻車！老闆歧視「1人用餐」她哭著離開　惡劣態度曝光
    12小時前348
  5. 紀卜心重提拉衣領風波　自責打手道歉
    3小時前10
  6. 林志炫《歌手》淘汰後逆襲奪第2
    4小時前102
  7. 都美竹上節目親口吐吳亦凡性侵始末
    4小時前123
  8. 18年前出演MV　温嵐弟弟現狀曝...一開口全場嚇呆
    4小時前8
  9. 知名作詞家訪ADP惹議
    3小時前8
  10. 《苦盡》李濬榮聽錯得獎人衝上台！　典禮司儀「IG衰遭洗版」要求道歉
    7小時前81
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合