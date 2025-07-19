知名作詞家訪ALLDAY PROJECT惹議！疑酸新世界千金成員Annie「練習最短吧」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名作詞家金伊娜曾為神話、Brown Eyed Girls、f(x)、SHINee、Super Junior、IU、太妍等歌手撰寫作品，實力深受肯定，近年也擔任電台節目主持人。近日，她在節目中，針對新人男女混聲團體ALLDAY PROJECT的發言，卻意外引發爭議。

▲金伊娜在節目中的發言引發爭議。（圖／翻攝自韓網）

ALLDAY PROJECT全員在日前登上了金伊娜的廣播節目，為出道曲〈FAMOUS〉和〈WICKED〉做宣傳，並分享了初登場的心情以及各自的團體定位。不過，節目的訪談方式卻引來部分觀眾的不滿，金伊娜開場便問：「你們才出道24天，這樣就有這麼快的反應，會不會因此變得自大？」接著又問：「作為混聲團體，會不會很辛苦？」提了一些有偏見的問題，被網友批評不妥。

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▲ALLDAY PROJECT全員登上金伊娜節目宣傳。（圖／翻攝自韓網）

金伊娜還對成員Annie開玩笑說：「感覺妳應該是練習生時期最短的那位吧？」當Annie提到自己的座右銘是「這一切終將過去」，金伊娜竟開玩笑問：「妳是想趕快結束這次節目嗎？」讓現場氣氛一度尷尬。另外，自稱是「麻煩製造者」的成員Tarzan被問到是否真的惹過麻煩時，金伊娜又補一句：「如果沒出過事，那你根本不是麻煩製造者。」一連串尖銳發言，讓粉絲相當不滿。

節目播出後，不少網友表示「訪談像在面試，讓人聽了不舒服」、「一點都不了解嘉賓，感覺態度不夠尊重」，也有人指出「即使是稱讚，聽起來也像在審判」、「感覺到成員們很緊張」。值得一提的是，ALLDAY PROJECT是於6月正式出道的男女混聲團體，其中成員Annie因為是新世界集團會長女兒，在出道前就被冠上「財閥偶像」的話題標籤，引起不少關注。