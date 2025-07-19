簡立喆被放鴿子「世新成報致電認錯」　痛心發聲：老師不是免洗筷

記者王靖淳／綜合報導

媒體人簡立喆畢業於世新大學，最近她在社群發文透露，自己在半年前答應母校要擔任講師，結果到場後卻被學弟妹放鴿子，讓她感到失望又錯愕，貼文曝光後立刻掀起討論。今（19）日她再度發文，表示已在昨晚接到負責籌備此活動的同學打電話致歉。

▲簡立喆。（圖／翻攝自Facebook／簡立喆Liza）



簡立喆透露，負責籌備活動的同學昨（18）日來電向她道歉，並坦承活動在3月延期時，因重新邀請講者而忘記早在半年前答應參與的她。儘管對方態度誠懇、勇敢承認疏失，簡立喆直言：「既然我是唯一一開始就答應支持的老師，那是不是更應該珍惜這份承諾，並落實記錄？就像我邀請受訪者一樣，肯答應的人總是少數，我和團隊一定會做好後續聯繫，確保這個重要的訪問能順利進行。」不過她也透露，面對該學生表示願一肩扛起責任，自己內心更多的是心疼。

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談到此次事件，簡立喆坦言深感教育體系對教師的不尊重，她提到，早在去年於世新口傳系任教時，就曾因2名學生認為借筆電協助授課很麻煩，而遭系辦要求中途退出教學。她批評，系主任當時以「學生是繳學費來的，你不能要求他們做事」為由，回絕她的教學安排，為此她痛心表示：「我滿腔熱血的想要分享know-how、傳承給學弟妹的你們，我也以為我能夠對母校有點貢獻，結果竟然只是學校的免洗筷老師！」

▲簡立喆回母校演講被放鴿子。（圖／翻攝自Facebook／簡立喆Liza）

面對當前「有學費就是老大」的風氣，簡立喆直言：「教育不是服務業，老師不是免洗筷。」她擔心當體制失去對老師的尊重與支持，學生將難以學到正確的價值觀，最終損失的恐是那些仍願意認真學習、努力成長的人。最後，她呼籲尊重從體制開始，「我始終相信教育的力量，但我也更清楚，教育的土壤若不健康，老師的種子再努力也長不出果實。」