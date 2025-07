來台開唱恐成絕響！莎拉布萊曼降臨北流「紅戰袍」背後含義超用心

記者黃庠棻/台北報導

跨界美聲天后莎拉布萊曼踏上亞洲巡演之旅,於今(19)明兩天華麗降臨台北流行音樂中心,帶來極具代表性的《星光閃耀演唱會》。首場演出一開場,莎拉布萊曼便以一貫華麗典雅的服裝美學驚豔全場,紅袍金飾、皇冠加冕,以東西交融的神祕風采,閃耀登場。

▲莎拉布萊曼降臨北流,來台演出。(圖/寬宏藝術提供)

莎拉布萊曼以深情嗓音演唱多首膾炙人口的經典歌曲,包括〈Gothica〉、〈Fleurs du Mal〉、〈Dust in the Wind〉及〈Time to Say Goodbye〉等經典曲目,旋律熟悉卻處處充滿驚喜,首首經典都是她最閃耀的代表作。

整場演出濃縮莎拉布萊曼四十年來的音樂旅程精華與純熟的舞台魅力,以魔幻、東方意象、希望為主題,搭配絢麗的舞台視覺、磅礡的交響樂團現場演奏,帶領現場樂迷走進一場橫跨現實與夢境的魔幻音樂旅程。此次更可能是莎拉・布萊曼演出這類規模盛大的演唱會最終章,台灣僅此兩場,意義非凡,不容錯過。

▲莎拉布萊曼降臨北流,來台演出。(圖/寬宏藝術提供)

作為她睽違三年再度來台的顛峰之作,莎拉布萊曼這次特別以最完整的演出規格盛大呈現,視覺上,舞台設計以魔幻、東方意象為主題,打造華麗又不失虛幻的氛圍感,透過絢麗光影與柔霧交錯,營造出絢爛多變的神秘氣場。

聽覺上,伴隨莎拉布萊曼空靈悠遠的聲線,以及獨有的三個高八度寬廣音域,搭配現場氣勢磅礡的交響樂團編制相互激盪,每一個音符都在空氣中震盪出細膩情感與滂薄能量,每一首歌曲都在澎湃與細膩間堆疊情緒張力。

▲莎拉布萊曼降臨北流,來台演出。(圖/寬宏藝術提供)

此次演唱由充滿神祕氣息的〈Gothica〉揭開序幕,緊接演唱的是〈Fleurs du Mal〉唱出內心深處的糾結與感情起伏、〈Dust in the Wind〉則是輕柔述說生命隨風而逝的感嘆與珍惜、〈Time to Say Goodbye〉則是莎拉布萊曼向樂迷致上最深情的告白,歌聲溫暖而含蓄。

莎拉布萊曼在服裝上,維持一貫華麗而典雅的穿衣美學,並巧妙融入東方意象與紅色等元素,為造型注入文化深度與新鮮感,更是對亞洲文化的致敬,打造讓人耳目一新的東風味。整場演出不僅視覺與聽覺令人讚嘆,絢麗的燈光與音場層層堆疊,更是將樂迷情緒一波波推進,彷彿走進一場穿越時空的奇幻盛典,也讓這場演唱會成為今夏最不容錯過的奇幻音樂之旅。

▲莎拉布萊曼降臨北流,來台演出。(圖/寬宏藝術提供)

演出結束後,現場觀眾掌聲雷動、遲遲不願離席,全場陷入長時間的歡呼與安可聲中。莎拉布萊曼則在觀眾熱情召喚下再度登台,將整場演出推向情緒最高峰。許多樂迷激動拭淚,更有資深樂迷激動高喊「謝謝妳回來!」,台北流行音樂中心瞬間宛如星光瀰漫的音樂殿堂,人人都沉浸在她優美、空靈的歌聲中,悸動之情久久不能平息。

在疫情過後,莎拉布萊曼面對世界的快速轉變,體會到即時行樂與保持正向的重要性,故將這份概念轉化為舞台創作的靈感與能量,跳脫過去大多集中於歐美地區演出,此次特別展開亞洲巡演,期望將自己多年的音樂能量集結成經典大作,呈現給亞洲樂迷有別其他演唱者的震撼與感動。

此次演出不僅是莎拉布萊曼音樂生涯的全新篇章,更彙整她歷年經典代表作品,搭配國際級的交響樂團編制與頂級華麗舞台製作,為台灣樂迷獻上一場夢幻與現實交織的極致音樂饗宴。明(20)日還有一場演出即將登場,購票請上寬宏售票系統、全台萊爾富、OK便利商店。