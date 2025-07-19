北影頒獎典禮虧王柏傑…當場提「酒駕事件」　傅孟柏露面還原真相

記者黃庠棻／台北報導

公視學生劇展喜迎20周年影展，今（19）日邀請金獎演員施名帥、傅孟柏出席參與。日前傅孟柏和王柏傑在今年台北電影獎合體頒獎，開了一個王柏傑去年因酒駕事件缺席頒獎典禮的玩笑，他直接在台上虧對方「本來去年要合體頒獎，但你放我鴿子。」

▲施名帥、傅孟柏出席「公視學生劇展20週年影展」活動。（圖／公視提供）

傅孟柏今（19）日出席活動時，大方透露這個玩笑是王柏傑的點子，彼此再討論要怎麼串段子，讓一旁的施名帥聽到，馬上補刀「如果是你想的也太過分。」引起爆笑。他被問到目前王柏傑狀態如何，認為對方應該沒有什麼陰霾，直呼「那天有來（北影）現場就是還好。」

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▲施名帥、傅孟柏出席「公視學生劇展20週年影展」活動。（圖／公視提供）

去年傅孟柏和經紀人老婆安安升格當爸媽，他坦言當爸後睡眠被剝奪，有時雖然精神恍神但很開心，直呼「很期待她長大，但又不想要她長大。」現在的他滿口都是爸爸經，對於女兒的誕生相當驕傲。

▲傅孟柏和經紀人安安。（圖／翻攝自IG）

對此，傅孟柏也透露夫妻顧娃採輪班制，日夜輪流值班，即便是他一個人帶整天也很ok，現在最難的就是換尿布這關，笑說「她不給換，現在會掙扎。」和太太帶小孩有共識，不太會摩擦，但感到疲勞時難免會發生爭執，他被問到是否會先低頭，秒回「必須的。」

▲傅孟柏露面大談育兒經。（圖／記者黃克翔攝）