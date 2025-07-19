快訊／鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　網紅瑋哥直接踢館要接收簡簡

記者葉文正／新北報導

網紅鄧佳華目前因案入獄，但他女友簡簡今天現身新北市政府，接受各家媒體訪問，坦承是她片面分手鄧佳華，但鄧佳華因人在獄中，並不知道已被分手，記者會進行至一半，網紅瑋哥突然現身，表示希望接收簡簡當女友，簡簡則笑得很開心，似乎能接受瑋哥追求的攻勢。

▲鄧佳華女友簡簡現身。（圖／記者葉文正攝）

簡簡表示，前兩天應該有說了佳華入獄的事情，他是心地善良的人，但我們不是情侶了，原因是我的家人不太能接受他過去的事情，但從頭到尾我沒有欺騙這個舉動，也沒有要蹭。」坦承已單方面分手鄧佳華，但是對方因服刑並不知道。

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▲鄧佳華女友簡簡稱分手鄧佳華是因為家人反對。（圖／記者葉文正攝）

不過簡簡也提到最近的風波，「那位黑我的先生，他的照片是偷拍的，已經觸犯法律，我會採取法律行動，請大家也不要再把問題推給被追求的人，當對方主動做出追求舉動是對方的意願，彼此都沒有強迫對方。」

▲瑋哥現身說要接收簡簡。（圖／記者葉文正攝）

至於鄧佳華悄悄入獄，簡簡也解釋原因：「鄧佳華也是屬於要面子的人，他不希望太多人知道他要入獄，所以７月１０號默默進去蹲，目前還沒有去看他，等時間長點可以去看看，聽說是明年一月就可以出獄。

▲兩人已親密相擁。（圖／記者葉文正攝）

有人說，甚至鄧佳華媽媽也不知道鄧佳華入獄？但簡簡說，鄧佳華之前有說，如果媽媽找不到他，媽媽可以聯絡簡簡，但他媽媽應該是知道這件事。

至於鄧佳華是否精蟲衝腦？簡簡也說，「他之前做的事情我那時候不認識他，不知道他當時作為，但認識他之後，發現他是個有禮貌會尊重對方的人，除了自己家人不認同他的過去，他沒有對我造成不好的冒犯或不尊重。」



至於簡簡實際認識佳華的時間？簡簡說，其實中間有一段時間沒互動３月份佳華說他要去找我探班，那之後我們才頻繁接觸，交往大概快３個月，情感方面 沒有到很多的程度。

此時瑋哥入鏡，還帶假門牙想模仿鄧佳華，簡簡則說跟瑋哥認識很久了，瑋哥則賊賊地表示：「鄧佳華終於遇到一個可以讓他浪子回頭的女生，結果他就送頭了， 希望他好好進去悔過，外面的世界他會照顧簡簡，還拿出兩百元要給簡簡說，應該夠妳吃兩天。」逗趣表現讓簡簡笑到花枝亂顫。

簡簡對於鄧佳華則獻上祝福：「希望他在裡面可以好好調適，感謝網友鼓勵熱心支持，也盼威脅他的黑粉自重。」簡簡表示，不只是侵權的那位先生，還有違法的網友她都會一併提告。

瑋哥也說來見簡簡的原因，「因為我們是相關聯的人物啊，可以有愛的連結，佳華平台先交給簡簡處理，明年１月出獄，至於佳華欠瑋哥的錢？這可能就要換看簡簡表現來償還。」充滿各種暗示。