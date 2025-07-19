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夢幻聯動！LE SSERAFIM台開唱2天　官方貼文驚見「五月天、許光漢」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團LE SSERAFIM曾來台參加紅白節目錄製，她們19、20日首度在台灣舉辦專場演唱會，沒想到會場出現驚喜禮物，天團五月天、人氣男星許光漢特地送上花籃致意，她們繼挑戰蔡依林的歌曲〈Pleasure〉，又有不同的跨國互動，掀起粉絲熱議。

▲LE SSERAFIM來台開唱2天。（圖／翻攝自LE SSERAFIM IG、五月天臉書、許光漢IG）

▲LE SSERAFIM來台開唱2天。（圖／翻攝自LE SSERAFIM IG）

LE SSERAFIM連續2天在台舉辦演唱會，令粉絲驚喜的是，金采源、許允眞、洪恩採、宮脇咲良（Sakura）和中村一葉（KAZUHA）在活動開演前，特地在官方IG上傳五月天送到後台的花籃，卡片上用韓文寫著「EASY CRAZY HOT大發，LE SSERAFIM演唱會大成功，good show」，5人同時標註五月天致謝。

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▲▼ ▲▼夢幻聯動！LE SSERAFIM台開唱2天　官方貼文驚見「五月天、許光漢」。（圖／翻攝自LE SSERAFIM IG、五月天臉書、許光漢IG）

▲▼官方PO文驚見五月天、許光漢送花籃。（圖／翻攝自五月天臉書、許光漢IG）

▲▼官方PO文驚見五月天、許光漢送花籃。（圖／翻攝自LE SSERAFIM IG、五月天臉書、許光漢IG）

不僅如此，宮脇咲良（Sakura）還加碼拍下許光漢送的花籃，卡片寫著「enjoy」，還貼心地附上許多台灣道地零食，蝦味先、小泡芙、可樂果、小王子等食物，後台餵飽幾位成員。

LE SSERAFIM與五月天、許光漢隔空跨國聯動，令歌迷驚喜不已，留言直呼「難不成有合作嗎」、「好意外的組合」。事實上，她們日前挑戰蔡依林的歌曲〈Pleasure〉後，影片上線僅4小時已經吸引超過10萬人按讚，107萬次觀看，顯見天后與南韓女子天團的聯動威力，也讓許多粉絲許願看到Jolin與LE SSERAFIM能合作一起跳舞。

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LE SSERAFIM許光漢五月天

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