被曾國城虧隔10年才上《型男》！天心曝韓國尪「下廚做菜」有亮點

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《我們六個》男女主角天心與馬志翔近日到《型男大主廚》宣傳，製作單位巧思設計主題「我們六個誰厲害，演技廚藝考驗賽」，時隔10年登上該節目的天心趕緊說她的廚藝「十年來都在原地踏步」。

▲天心、馬志翔上《型男大主廚》宣傳《我們六個》。（圖／大愛電視提供）

《我們六個》劇情講述天心跟馬志翔飾演夫妻，原本幸福的家庭，因為第三者介入而支離破碎。馬志翔強調最難能可貴的是「這群孩子在黑暗中長大，甚至成為別人的光」，曾國城更感性引用泰戈爾詩句「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉着你的光，走出黑暗。請保持心中的善良，因為你不知道，誰會藉着你的善良，走出絕望。」

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▲天心、馬志翔上《型男大主廚》宣傳《我們六個》。（圖／大愛電視提供）

馬志翔在劇中飾演慈祥的父親，都會下廚做飯，給孩子滿滿的愛，私底下自己也會煮飯，從國中一路到大學都是一個人在外面住，直到上大學後才開始自己做飯，婚後七成比例都是太太煮，他的三成下廚機率都是「太太很累不想煮的時候」，而且都是貼心觀察後，自己主動說他來下廚。

▲天心、馬志翔上《型男大主廚》宣傳《我們六個》。（圖／大愛電視提供）

而馬志翔平常的拿手菜就是炒蛋、炒青菜等，他跟太太廚藝最大的差別在於「太太會發揮想像力，看冰箱有什麼就煮什麼，但我要先想清楚，再去買食材」。馬志翔立刻翻出手機照片，分享五歲的兒子最喜歡他的炒飯，而且從不挑食「我從來沒有看過他說爸爸媽媽煮的東西，他說不好吃」。

▲天心、馬志翔上《型男大主廚》宣傳《我們六個》。（圖／大愛電視提供）

講到育兒經驗，馬志翔從小就教育孩子「吃飯一定要在餐桌上，一家人手機、電視都關掉，專心吃飯」，所以養成孩子吃飯乖巧的習慣，而且食慾好的時候，飯量大到可以用大人的碗吃到兩碗飯，馬志翔說「我兒子很壯」。

▲天心、馬志翔上《型男大主廚》宣傳《我們六個》。（圖／大愛電視提供）

天心分享劇中要傳遞的價值觀是「人生總是充滿選擇，也會有不順與順遂的時候，但當我們遇到困難時，可以學學《我們六個》的孩子們，他們給了我們很好的榜樣。」在劇中先生感情出軌後都不回家，也得負起煮飯做菜的責任。

▲天心、馬志翔上《型男大主廚》宣傳《我們六個》。（圖／大愛電視提供）

現實生活中的天心，從小家裡就是做吃的，讓她小時候幻想嫁給主廚養口福，沒想到媽媽對她說「女兒，妳傻啊！媽媽也是廚師，但家裡最乾淨的就是廚房」，因為回到家裡就不想煮了，就此打破天心的夢想。

▲天心、馬志翔上《型男大主廚》宣傳《我們六個》。（圖／大愛電視提供）

天心與老公兩口之家在家吃並不會比較經濟實惠，現在她下廚是為了「情趣」，天心說「還是要稍微演一下好太太」。天心也分享丈夫私底下的相處，透露平常先生下廚，韓式料理幾乎都是涼拌，對方還會特別為她做中式炒菜跟熱湯。

▲天心、馬志翔上《型男大主廚》宣傳《我們六個》。（圖／大愛電視提供）

至於飲食習慣，天心一天兩餐，晚餐避掉澱粉，過去一口油炸都不吃，現在的天心會品嚐，但仍很自律，一切秉持「人生就是體驗，抱著好玩的心情」，一但體重到51公斤就是警鈴響的時侯了 。大愛劇《我們六個》8月5日起，週一至週五，每晚八點在大愛電視及大愛劇場YouTube頻道同步播出。

▲天心、馬志翔上《型男大主廚》宣傳《我們六個》。（圖／大愛電視提供）