花江夏樹《鬼滅之刃無限城篇》淚崩！　「連眨眼都不敢」想再看10次

記者張筱涵／綜合報導

日本超人氣動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》於18日正式在日本上映，首日便創下凌晨零點起全國24家戲院「最速上映」且場場爆滿的盛況。為慶祝電影上映，官方19日在東京舉辦上映紀念見面會，竈門炭治郎聲優花江夏樹，與櫻井孝宏、石田彰，以及主題曲演唱者LiSA一同登台亮相。

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》日本上映紀念見面會。（圖／翻攝自X／kimetsu_off）



花江夏樹在現場難掩興奮情緒，透露自己早在首映當晚就搶先觀賞IMAX版本電影，「真的超棒，我想再看10次都沒問題！」他盛讚影片畫面精緻到「讓人連眨眼都不敢」，並表示從開場就淚流不止，尤其是在悲鳴嶼行冥打破牆壁的那一幕，情緒湧上心頭，立刻掏出手帕拭淚，直呼：「之後的劇情發展更是精彩萬分！」

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談到上映當天的心情，花江夏樹笑稱自己「緊張到前一天晚上不斷在家裡走廊來回踱步」，甚至「一直盯著電影票看」。他形容內心既期待又忐忑，「終於能在大銀幕看到這部作品，真的非常開心！」

本次《無限城篇 第一章》在全日本引爆高人氣，深夜場次遍佈東京、大阪、福岡等11個都道府縣，全日上映超過40場場場爆滿，並掀起「最速上映」「凌晨出門」等話題登上X（舊Twitter）趨勢榜。觀眾也紛紛激動留言：「兩個半小時一下就過去了」、「哭著走出戲院」、「視覺、音樂、聲優表現都太震撼」，再現《無限列車篇》當年盛況。