A-Lin對唱新歌「被疑一人分飾兩角」！　真相曝光…本人笑翻了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后A-Lin攜手琟娜推出R&B對唱單曲〈糾結重啟〉，上線即空降KKBOX前十、中廣金曲榜第五、飛碟聯播網亞軍，A-Lin幽默表示：「謝謝大家不糾結地喜歡〈糾結重啟〉～哈哈！」琟娜則笑稱：「居然有人以為是A-Lin一人分飾兩角！」

▲▼ A-Lin、琟娜推出合唱歌曲〈糾結重啟〉 。（圖／谷優娛樂提供）

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〈糾結重啟〉出自兩人在「閨蜜創作營」中共同發想，由A-Lin親自配唱指導，MV戲劇感濃烈、視覺張力十足。兩人默契也延伸至演唱會，琟娜不僅受邀擔任A-Lin小巨蛋開場嘉賓，更在新加坡、馬來西亞與她合體演出〈逃生門〉，現場尖叫聲不斷，且當天兩人合唱後擁抱致意，琟娜原想親A-Lin臉頰，不料對方突然轉頭，兩人竟「雙唇對碰」，讓現場嗨翻。

私下她們也曾一起飛往美國朝聖Coachella音樂節、夜間散步Santa Monica海邊，看女神卡卡（Lady Gaga）表演、喝小酒跳舞、在草地上休息到睡著，還差點錯過開場，旅程點滴成為創作靈感。琟娜表示首度合唱時超緊張，但也學到許多，這次MV更首度挑戰戲劇演出、收穫大讚，她坦言已悄悄進修表演課，目標成為「不只會唱跳的全方位藝人」。

▲▼ A-Lin、琟娜日前一起去美國旅遊。（圖／谷優娛樂提供）