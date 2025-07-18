青龍／《苦盡柑來》奪大賞！「IU男友」李濬榮一句話自嘲全場笑了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人生劇集《苦盡柑來遇見你》成為2025年最熱門的戲劇，該劇18日一舉拿下青龍系列大獎，所有演員「銀明」姜有皙、「光禮」廉惠蘭、「夫商吉」崔代勳、「英凡」李濬榮、IU、朴寶劍上台共享榮譽，而稍早發生領錯獎的李濬榮還自嘲：「沒想到人生中會有一天內摸到兩次青龍獎盃的機會。」逗笑所有人。

▲▼《苦盡柑來》奪大賞 。（圖／翻攝自KBS）



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《苦盡柑來遇見你》成為本屆大賞，演員崔代勳飾演「夫商吉」，他被推派出來講點得獎感言，害羞地表示：「我不知道我能不能代表大家發言，但我們會更努力拍攝，會以更好的作品與大家見面。」

▲「IU男友」李濬榮自嘲全場都笑了 。（圖／翻攝自KBS）



飾演「IU男友」的李濬榮因稍早發生領錯獎的插曲，他自嘲：「沒想到人生中會有一天內摸到兩次青龍獎盃的機會，藉著這個機會，我想再和前輩李浚赫說聲『前輩對不起，我愛你』，謝謝大家愛我們的作品。」

▲朴寶劍致謝工作人員的辛勞 。（圖／翻攝自KBS）



朴寶劍雖錯失視帝獎盃，但他壓軸致謝：「很感謝工作人員在四季之間拍攝受苦，謝謝導演讓我詮釋寬植這個角色，還有所有演員讓寬植這個角色更發光發熱謝謝。」