傳奇歌后病逝！「月初才進加護病房」享壽87歲　老友悲痛證實

享譽全球的傳奇歌手康妮法蘭西絲(Connie Francis)月初才傳出住進了加護病房,18日證實了離世消息,享壽87歲。她的摯友兼發言人羅恩羅伯茲(Ron Roberts)在官方臉書專頁發布訃聞,證實這位曾以〈Lipstick on Your Collar〉、〈Who’s Sorry Now?〉等經典歌曲紅遍1960年代的傳奇歌手兼演員,已於日前離世。

▲康妮法蘭西絲離世,享壽87歲。(圖/翻攝自康妮法蘭西絲在TikTok)

根據外媒報導,羅伯茲寫道:「我懷著沉重的心情與無比悲痛的心情告訴大家,我親愛的朋友康妮法蘭西絲昨晚去世了。我知道康妮會希望,她的粉絲能成為最早得知這項消息的人。」康妮法蘭西絲近來因疼痛問題住院,取消了7月初安排的部分公開行程,她也在社群上與粉絲分享了身體狀況。

▲康妮法蘭西絲月初才住進加護病房。(圖/翻攝自康妮法蘭西絲在TikTok)

值得一提的是,康妮法蘭西絲的老歌〈Pretty Little Baby〉最近在TikTok上又掀起風潮,受到年輕世代矚目。她本人也親自參與其中,發了一段自己對嘴這首63年前錄音的影片,並在貼文中寫道:「第一次對嘴我這段63年前的錄音!」此外,她也在影片中感謝提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)、亞莉安娜(Ariana Grande)與泰勒絲(Taylor Swift)等向她致敬的後輩歌手。

康妮法蘭西絲除了音樂事業,也在電影圈表現活躍,曾主演多部電影,包括《Where the Boys Are》(男孩在哪裡)、《Follow the Boys》(追隨男孩)、《Looking for Love》(尋找愛情)等。不過,她曾公開坦言不太喜歡電影演出,2017年受訪當時就笑說:「我問電影公司,片名裡面可否不要再有『男孩』兩個字!」她指出觀眾後來看到這類片名就知道是「又一部無聊的康妮電影」,乾脆不看了。