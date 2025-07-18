傳奇歌后病逝！「月初才進加護病房」享壽87歲　老友悲痛證實

記者劉宛欣／綜合報導

享譽全球的傳奇歌手康妮法蘭西絲（Connie Francis）月初才傳出住進了加護病房，18日證實了離世消息，享壽87歲。她的摯友兼發言人羅恩羅伯茲（Ron Roberts）在官方臉書專頁發布訃聞，證實這位曾以〈Lipstick on Your Collar〉、〈Who’s Sorry Now?〉等經典歌曲紅遍1960年代的傳奇歌手兼演員，已於日前離世。

▲康妮法蘭西絲離世，享壽87歲。（圖／翻攝自康妮法蘭西絲在TikTok）

根據外媒報導，羅伯茲寫道：「我懷著沉重的心情與無比悲痛的心情告訴大家，我親愛的朋友康妮法蘭西絲昨晚去世了。我知道康妮會希望，她的粉絲能成為最早得知這項消息的人。」康妮法蘭西絲近來因疼痛問題住院，取消了7月初安排的部分公開行程，她也在社群上與粉絲分享了身體狀況。

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▲康妮法蘭西絲月初才住進加護病房。（圖／翻攝自康妮法蘭西絲在TikTok）

值得一提的是，康妮法蘭西絲的老歌〈Pretty Little Baby〉最近在TikTok上又掀起風潮，受到年輕世代矚目。她本人也親自參與其中，發了一段自己對嘴這首63年前錄音的影片，並在貼文中寫道：「第一次對嘴我這段63年前的錄音！」此外，她也在影片中感謝提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、亞莉安娜（Ariana Grande）與泰勒絲（Taylor Swift）等向她致敬的後輩歌手。

康妮法蘭西絲除了音樂事業，也在電影圈表現活躍，曾主演多部電影，包括《Where the Boys Are》（男孩在哪裡）、《Follow the Boys》（追隨男孩）、《Looking for Love》（尋找愛情）等。不過，她曾公開坦言不太喜歡電影演出，2017年受訪當時就笑說：「我問電影公司，片名裡面可否不要再有『男孩』兩個字！」她指出觀眾後來看到這類片名就知道是「又一部無聊的康妮電影」，乾脆不看了。