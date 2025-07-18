《007》龐德女郎痛訴遭家暴！　超慘傷照曝光

記者劉宜庭／綜合報導

美國女星丹妮絲理查茲（Denise Richards）因演出《007：縱橫天下》成為知名龐德女郎，近日卻爆出驚人家暴指控。她向法院申請臨時家暴限制令，指控疏遠丈夫亞倫菲普斯（Aaron Phypers）多次對她施暴，甚至威脅要殺了她。

▲丹妮絲指稱亞倫控訴遭到丈夫家暴。（圖／翻攝自IG／aaronwilliamcameron）



根據法庭文件，丹妮絲指稱亞倫不僅在身體上多次對她施暴，還口出惡言威脅其生命。她提供多張臉部瘀青照，並描述亞倫曾用雙手掐脖子、擠壓頭部和手臂，甚至將她的頭猛撞浴室毛巾架。2022年，她在亞倫位於加州馬里布的工作地點遭到襲擊，對方因疑心盆栽內藏竊聽器而情緒失控，打傷她眼睛並辱罵「婊子」。

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Denise Richards has been granted a temporary domestic violence restraining order against her estranged husband Aaron Phypers after accusing him of physical and verbal abuse #RHOBH ???? pic.twitter.com/kysXGDPOD1 — Dorinda Deadly (@dorindadeadly) July 17, 2025

此外，丹妮絲還控訴，亞倫在她拒絕帶他同行工作旅行時，曾抓住她後腦勺害她摔倒，並強硬表示「我不信任你，你不能取消我的航班」。今年7月初，亞倫更疑似闖入她辦公室強行索取手機，還警告說若她報警，他會「炸毀一切」。丹妮絲更透露亞倫擁有至少8把未註冊槍械，令她對自身安全更加憂心。

▲亞倫菲普斯否認家暴。（圖／翻攝自IG／aaronwilliamcameron）



針對指控，亞倫菲普斯向《TMZ》否認：「這些都不是真的，我有所有事實和證據，她在編造故事來挽救自己形象。」法院已核准限制令，命令亞倫與丹妮絲保持100碼距離，限制令將持續到8月8日，屆時雙方將出庭對質。

這起爆炸性家暴指控發生在亞倫於7月初正式提出離婚申請不到兩週後。兩人於2018年9月結婚，婚姻維持6年。亞倫在離婚文件中列出7月4日為分居日期，並以「不可調和分歧」為由申請離婚，並要求配偶贍養費。當時就有知情人士透露，兩人經常吵架，甚至在分居前不久爆發激烈衝突，最終導致亞倫提出離婚。近日亞倫被目擊出門辦事時未佩戴婚戒，顯示雙方關係已全面決裂。