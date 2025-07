《007》龐德女郎痛訴遭家暴！　超慘傷照曝光

記者劉宜庭/綜合報導

美國女星丹妮絲理查茲(Denise Richards)因演出《007:縱橫天下》成為知名龐德女郎,近日卻爆出驚人家暴指控。她向法院申請臨時家暴限制令,指控疏遠丈夫亞倫菲普斯(Aaron Phypers)多次對她施暴,甚至威脅要殺了她。

▲丹妮絲指稱亞倫控訴遭到丈夫家暴。(圖/翻攝自IG/aaronwilliamcameron)



根據法庭文件,丹妮絲指稱亞倫不僅在身體上多次對她施暴,還口出惡言威脅其生命。她提供多張臉部瘀青照,並描述亞倫曾用雙手掐脖子、擠壓頭部和手臂,甚至將她的頭猛撞浴室毛巾架。2022年,她在亞倫位於加州馬里布的工作地點遭到襲擊,對方因疑心盆栽內藏竊聽器而情緒失控,打傷她眼睛並辱罵「婊子」。

Denise Richards has been granted a temporary domestic violence restraining order against her estranged husband Aaron Phypers after accusing him of physical and verbal abuse #RHOBH ???? pic.twitter.com/kysXGDPOD1