「疊字女星」激戰已婚金主！乳液暗示逼宮　身份8特徵線索全播出

記者劉宜庭／綜合報導

近日藝人陳宥心（宣宣）在綜藝節目爆料一段驚人的演藝圈內幕，揭露一名身材火辣、以「疊字」命名的女星，與一位已婚金主之間的地下情。據她說法，該女星憑藉撒嬌與高超手腕成功攀上金主，不僅接獲大量代言與通告，更囂張使出乳液逼宮手法。

▲陳宥心爆料疊字女星不倫金主。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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在《11點熱吵店》中，陳宥心透露，該女星雖非一線明星，但工作量繁多且代言價碼遠高於行情，且在社交圈中被讚譽「比酒店小姐更好玩」，深受廠商寵愛。她回憶曾陪同該女星赴中南部活動，並受邀入住金主豪宅。令人震驚的是，該女星與金主的正宮竟是好友，能自由進出其家，甚至在正宮同在屋中的情況下，在家中另一間房間與金主激烈纏綿。

當晚，該名女星穿著性感、抹上香氛乳液後出門約一至兩小時回來，回來時妝容凌亂，陳宥心追問之下得知兩人在正宮休息期間於別墅中激烈親密。該名女星甚至直接坦言，香氛乳液是故意讓正宮聞出異樣。後來此事曝光，該女星懷疑陳宥心洩密，友情破裂並對她下封殺令，要求金主停止提供通告給陳宥心，導致她失去多個節目機會。

據悉，金主後續再婚，疊字女星仍與新正宮保持好友關係，繼續接受金主安排的置入性通告。節目中，陳宥心透露多項女星特徵線索，包括名字是疊字、胸部很大、非一線女星且知名度不高、工作量通告滿檔、沈玉琳認識、有做活動演出、當主持人也偶爾拍戲，並將名字寫在小本本上，沈玉琳得知後形容該名女星平時形象滿正直的，更開玩笑說：「而且我也不認為以她的顏值會有這麼多金主。」節目播出後，也引發廣泛關注與討論。

▲陳宥心在小本本寫下女星名字震驚全場。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）