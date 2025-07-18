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陳芳語睽違13年攜手合作他！　「狂聊6小時」：中文進步了

記者蔡琛儀／台北報導

陳芳語推出新專輯《我們的愛》，再度攜手金曲製作人陶山。距離初次合作已13年，對陳芳語而言，這像場從「女孩」走向「女人」的對話，她笑說：「很開心再跟陶山合作，錄音八小時，大概六小時都在聊天！最重要是，我跟陶山的中文都進步了。」陶山也說，專輯主題自然，聊天寫歌，旋律從對話中生長，直到完成才發現所有歌都在談「愛」。

▲▼陳芳語最新專輯《我們的愛》。（圖／陶山音樂提供）

▲陳芳語推出新專輯《我們的愛》。（圖／陶山音樂提供）

《我們的愛》對陳芳語像本情感日記，記錄著愛的軌跡，從初戀到學會放手。專輯收錄十首作品，由陳芳語與陶山共同發想，歌詞蘊含她親身經歷的心碎與勇氣，細膩描繪情感蛻變，陳芳語坦言：「這幾年我對情感的理解和處理方式有轉變。不再只是少女衝動，也學會了放手、理解、體諒與自我照顧。」

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同名主打歌〈我們的愛〉MV以「愛的痕跡」為概念，呈現情侶共築生活的過程。空間中光影、塗鴉、水痕、刮傷，都是真實相愛過的印記，最終人去樓空，女主角望著牆上殘跡，眼神從落寞轉為釋懷，露出一抹微笑，彷彿說：「對你的愛，其實一直都還在。」詮釋出愛不會憑空消失，只是換了形式存在，或留在記憶中。

▲▼陳芳語最新專輯《我們的愛》。（圖／陶山音樂提供）

▲陳芳語希望大家從每首歌找到自己感受。（圖／陶山音樂提供）

陳芳語希望大家從每首歌找到自己感受，被音樂擁抱，陶山則認為專輯非定義愛，而是展現其多層次與複雜。陳芳語也預告今年下半年將持續投入創作，年底在台灣舉辦專場演出，目前積極籌備中，此外，她透露正規劃跨界合作，包括戲劇、影像與品牌領域，笑說：「會是讓人期待的新樣貌。」

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陳芳語

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