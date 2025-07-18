1.6億打造高鐵災難！李李仁「憋氣肉搏」險窒息：看到人生跑馬燈

記者黃庠棻／台北報導

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，呂雪鳳、黃奇斌、鄭志偉、陳雪甄、巫建和、孔令元共同演出。

▲台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》。（圖／華影國際提供）

歷時九年籌備與拍攝、斥資1.6億元台幣打造的災難動作鉅作《96分鐘》，真實呈現災難突襲下的人性抉擇。片中不僅場面調度緊湊逼真，高張力的動作戲更對演員體力與心理都是巨大考驗。演出刑警經驗豐富的李李仁，有別於以往角色，在《96分鐘》中飾演警察局長「李傑」。

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▲李李仁在《96分鐘》中飾演資深警察。（圖／華影國際提供）

為追查三年前未解的炸彈案真相，李李仁毅然登上南下列車，展開驚險調查。為詮釋角色的防爆專業背景，李李仁事前做足功課，深入了解爆裂物處理流程，只為讓演出更具說服力。

▲李李仁在《96分鐘》中飾演資深警察。（圖／華影國際提供）

其中一場在狹窄空間內與對手激烈搏鬥的動作戲，對李李仁來說更是演藝生涯罕見的極限挑戰，他回憶「那場戲情節非常緊湊，我當下的直覺反應是憋住氣繼續扭打，結果太投入，直到導演喊卡前都沒換氣。」長時間暫停呼吸與高強度對戲的情況下，讓他在拍攝結束瞬間感到全身力氣被抽空，李李仁打趣地說「差點就要看到人生跑馬燈了！」

▲李李仁在《96分鐘》中飾演資深警察。（圖／華影國際提供）

繼《台灣犯罪故事》後再度與導演洪子烜合作，王柏傑在災難動作鉅作《96分鐘》中挑戰全新形象，飾演高智商的物理補教名師「劉楷」，為挽回與妻子姚以緹瀕臨破裂的婚姻，登上南下的高鐵列車，卻意外捲入一場生死危機。

▲王柏傑在《96分鐘》中飾演物理名師。（圖／華影國際提供）

面對災難壓境，角色從驚慌掙扎到挺身而出，王柏傑細膩詮釋內心轉折，情感真摯動人，演技備受好評，他在《96分鐘》堪稱「頭腦擔當」，面對爆炸威脅與列車時速的極限時刻，必須一邊說出台詞中精密複雜的物理公式，一邊精準配合鏡頭走位與拍攝節奏，被劇組笑稱是《96分鐘》的「物理之神」。

▲王柏傑在《96分鐘》中飾演物理名師。（圖／華影國際提供）



儘管這次不是動作戲主力，王柏傑透露腦力消耗完全不輸體力挑戰「那場戲需要同時計算列車速度、能量轉換等等，滿滿專業術語的台詞全靠硬背才能記住。」加上多人走位要互相配合，NG次數也直線飆升：「我們整場戲大概NG了快20次，真的比拍動作戲還崩潰，腦袋快燒起來了！」

▲台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》。（圖／華影國際提供）

一場震驚全台的炸彈攻擊案，讓拆彈專家宋康任（林柏宏飾）從此退出前線。三年後，他與刑警妻子黃欣（宋芸樺飾）搭上台北直達高雄的高鐵，卻接獲前上司李傑（李李仁飾）的警訊「列車上藏有炸彈」！

▲台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》。（圖／華影國際提供）

為挽救婚姻的物理補教名師、爆炸案罹難者家屬、毫不知情的返鄉乘客們，全被捲入這場突如其來的死亡危機，宋康任必須在列車疾駛的96分鐘內解除炸彈，同時面對內心深埋的秘密。他能否力挽狂瀾，在倒數中拯救全車性命？《96分鐘》將於9月5日引爆大銀幕。