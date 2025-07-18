台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！本尊：我就是…下秒親民舉動全被拍

記者潘慧中／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧作風親民，吸引不少工作找上門。有趣的是，最近前往台東參加活動時，被男民眾當面說「妳跟李多慧的嘴巴跟眼神好像喔」，讓她頓時滿頭問號，「我就是李多慧………，為什麼大哥們都說我長得像李多慧啊…………？」

▲李多慧第一時間沒被認出來。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）



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畫面中，可以看到李多慧還原與台東大哥的對話，雖然被稱讚漂亮，但第一時間沒有被認出就是本尊，隨即自我介紹後，她還大方在對方的衣服上簽名，就算對方想請客也馬上婉拒。

▲李多慧親切幫大哥簽名。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）



事實上，李多慧此行是參加熱氣球活動，這也是她第一次去台東鹿野，「在台東幸福的兩天結束了，能和很多人見面、吃到好吃的東西真的超開心……還有第一次搭熱氣球真的好好玩。」

▲▼李多慧搭熱氣球的各種小表情都很可愛。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）



李多慧享用了在地人推薦的便當和飲料，「有點捨不得離開，所以下次一定還要再來。」有趣的是，在機場和一些小朋友玩到一半，搞笑問完「喜歡麵包還是我」後，小男孩轉頭迴避的小眼神超可愛。

▲李多慧在機場和小朋友玩。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）