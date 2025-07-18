Coldplay演唱會抓姦不倫！已婚CEO被爆性格惡毒…小三婚姻被起底

記者陳芊秀／綜合報導

英國天團Coldplay（酷玩樂團）近日在美國波士頓開唱，鏡頭掃向觀眾時意外抓包一對男女「不倫戀」，男方是軟體公司Astronomer的已婚CEO安迪拜倫（Andy Byron），女方是人資總監克里斯汀卡博特（Kristin Cabot）。兩人摟抱一幕不僅變成國際新聞，公司員工也忍不住爆料：「這是安迪應得的報應！」

▲Coldplay美國波士頓演唱會現場，意外抓包CEO的不倫戀。（圖／翻攝自微博）

據《紐約郵報》報導，一位公司前員工向媒體透露，這次事件引發前同事的熱烈討論，許多人認為安迪得到了應有的報應，「前員工的群組和聊天串都笑翻了，每個人都非常享受看到他（指安迪拜倫）被曝光的這一幕。」爆料者指控，安迪拜倫是一個以銷售為導向、行事激進的主管，而且是性格惡毒的老闆。

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遭質疑是小三的克里斯汀卡博特（Kristin Cabot），外傳是已婚人妻。根據麻薩諸塞州的法院記錄，她2018年向丈夫肯尼斯索恩比（Kenneth Thornby）提出離婚，並於2022正式分開，目前不知是否已經再婚。

安迪拜倫目前尚未對外有任何回應。他於2023年7月加入Astronomer公司並擔任CEO，原本在社群平台LinkedIn有專頁，而該頁面已於美國時間17日下午被移除。他所屬的科技公司5月剛完成一個9300萬美元的募資（約台幣27億元）。

▲不倫男女被網友認出是公司CEO安迪拜倫、人資總監克里斯汀卡博特。（圖／翻攝自網站）