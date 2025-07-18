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鄭雨盛爆未婚生子「神隱8個月」首現身！　官方近況照掀熱議

記者劉宛欣／綜合報導

南韓大咖影星鄭雨盛2024年底爆出與模特兒文佳菲（Moon Gabi）未婚生子，雖表示會負起扶養責任，但沒有結婚的意願，引起輿論譁然，不久後出席頒獎典禮也引起爭議。近日他睽違半年多傳出近況消息，成為睽違55年復刊的雜誌《思想界》的定期訂閱者。

▲鄭雨盛睽違半年多曝光近況。（圖／翻攝自韓網）

▲鄭雨盛去年底深陷私生子風波。（圖／翻攝自鄭雨盛IG）

《思想界》編輯委員、文學評論家咸敦均近日於社群發文表示：「演員鄭雨盛支持《思想界》睽違55年後的復刊，成為了我們的定期訂閱者，深表感謝。」這本雜誌最初由獨立運動家張俊河於1953年創刊，在韓國現代史上具有舉足輕重的影響力，發行量一度高達10萬份，於1970年停刊，如今宣佈復刊也掀起社會高度關注。

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▲鄭雨盛睽違半年多曝光近況。（圖／翻攝自韓網）

▲鄭雨盛睽違半年多曝光近況。（圖／翻攝自韓網）

隨著消息曝光，官方也釋出鄭雨盛手持《思想界》雜誌的近照，這也是他自2024年11月出席青龍電影獎以來，時隔8個月再次公開亮相。當時他正因「私生子風波」陷入輿論漩渦，對此，他在青龍獎現場坦率致歉：「對所有關心我、給我愛與期待的大家造成困擾與失望，感到非常抱歉。所有的責難我都會承擔，也會作為父親盡到應有的責任。」

至於演藝工作方面，鄭雨盛將於今年下半年與玄彬共同主演Disney+原創影集《韓國製造》，至於作品是否能如同以往受到大眾喜愛，仍有待考驗。

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鄭雨盛

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