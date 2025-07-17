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蔡允潔產後2天「見大女兒淚崩了」　跪地全被拍：只想緊緊抱著妳

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）2022年結婚後生下女兒小福星，並在本月15日平安生下兒子「小福寶」，產後第2天的她，今（17）日透過社群發文上傳一段影片，感性分享與大女兒短暫分離的思念之情，跪在地上淚崩擁抱對方的模樣，全被拍了下來。

▲▼蔡允潔。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

▲蔡允潔15日平安生下兒子。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

蔡允潔透露雖然自己剛拔掉尿管、練習下床走路，但她心中第一個念頭就是「終於可以看看大女兒了」，已經迫不及待要給寶貝一個溫暖的擁抱。她坦言，明知道產後不能哭、不能跪、不能受涼，但當大女兒說出「媽媽抱抱」的那一刻，她忍不住情緒潰堤，「我只想抱著妳，緊緊抱著妳。」

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▲▼蔡允潔。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

▲蔡允潔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

蔡允潔表示，兩天沒見到女兒，自己從沒想過會如此想念，哪怕身體傷口尚未癒合、無法用力，她也希望能用最貼近的方式擁抱女兒，「真的沒想過兩天沒見到妳，抱到妳會如此想妳。對不起！媽媽的傷口還沒完全癒合沒辦法用力！可是我想給妳最貼近的擁抱，雖然抱不起妳，但是我想要給妳最貼近的高度，一個媽媽能夠給的最溫暖的擁抱。」

▲▼蔡允潔。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

▲蔡允潔產後急著去抱大女兒。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

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蔡允潔結婚懷孕

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