饅頭媽收生日紅包「最高飆6位數」　總金額曝光吐槽友：才包7萬5

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅饅頭媽（林榆芯）以美妝保養起家，家境優渥的她，繼母還是《戲說台灣》製作人之一陳小菁。她上個月剛迎接28歲生日，特別舉辦派對邀親朋好友參與，她也收到不少紅包及禮物。饅頭媽17日公開清點紅包的影片，最高金額竟高達六位數。

▲饅頭媽在上月舉辦生日派對。（圖／翻攝自Instagram／shin_0604）

饅頭媽在上月的生日派對影片中，就有展示過好友給他的紅包，有些甚至厚到根本合不起來。她17日特別公開清點紅包金額的過程，透露最小包的是3600元，最大包的有10萬元，她還吐槽一旁的好友威力王「才包7萬5」，讓好友氣得大喊：「什麼叫『7萬5』！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲饅頭媽在生日派對上收到好友超厚的紅包。（圖／翻攝自Instagram／shin_0604）

饅頭媽最終公布自己光是紅包就收了41萬4200元，而這些還只是現金，並不包括她後方琳瑯滿目的精品禮物。饅頭媽指出，自己辦派對大概花了35萬8000元，看起來像是抵掉了，但其實她在朋友生日時，也會回以同等價值的禮物，甚至超過，所以不能說是抵銷，而是一份人情。

▲▼饅頭媽公開生日紅包金額。（圖／翻攝自Instagram／shin_0604）