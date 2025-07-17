李連杰「不出席親友喪禮」被罵翻　高EQ發聲：儀式是做給活人看

記者劉宛欣／綜合報導

62歲的香港巨星李連杰，過去憑藉《少林寺》、《黃飛鴻》等作品紅遍中外，被封為「功夫皇帝」。近年他逐漸淡出螢光幕，將生活重心轉向修行佛法與投身公益。近日他罕見受訪，公開談及自己對生死的看法，言論一出，再度掀起熱議。

▲李連杰把生死看得很淡。（圖／翻攝自李連杰微博）

根據港媒報導，李連杰已在2023年起就向妻子利智交代好後事，表明「不立碑、不辦喪事，樹葬、海葬都無所謂」，因為他認為儀式其實是「給活人看的」。比起花費大量人力物力辦喪禮，他更看重生前的坦誠與溝通，與其等到無法說話時才留下遺憾，不如趁著還能說時，把想說的都說清楚。

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▲李連杰囑咐妻子，自己離世後不辦喪事。（圖／翻攝自李連杰微博）

面對死亡，李連杰看得很開。他認為因為「來不及見最後一面」而痛苦的情節，其實只是世人對死亡的執著。他更坦言現在已不再參加喪禮，這番言論一度遭到外界質疑「沒人性、忘了情誼」，對此他以高EQ回應：「沒有人不死親人的。」一語道破生老病死本就是人生必經之路。

李連杰也罕見提及家庭狀況，透露小女兒曾經歷憂鬱低潮，甚至有輕生念頭，所幸19歲後情況明顯改善。李連杰說，父女倆曾坦誠討論包括死亡、遺產等議題，「我們就是非常坦誠的，因為這是很必然的事情」，他也把這種直面生死的對話，視為最高級的親情教育，他認為既然死亡是無法避免的生命規律，就該學會正視，而非視為禁忌。