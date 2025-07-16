金馬新人零基礎→全台語演出　上完第一堂課嚇壞導演：表演天才

記者黃庠棻／台北報導

導演陳玉勳繼拿下金馬最佳影片《消失的情人節》後，睽違多年推出時代催淚鉅作《大濛》，今（16）日釋出全新前導預告，飾演少女阿月的金馬怪物新人方郁婷，為了尋找哥哥的屍體，獨自從嘉義北上展開一段未知旅程。

▲《大濛》集結金馬新人方郁婷與香港男星柯煒林。（圖／華文創提供）

這是方郁婷首次挑戰全台語演出，短短幾句台詞便直戳人心，在現場拍攝時劇組人員直呼「光聽就想掉眼淚！」香港新生代演員柯煒林則粵語、國語、台語三種語言來回切換，下足了苦工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《大濛》為金馬新人方郁婷與香港男星柯煒林首度同台飆戲，兩人分別飾演少女阿月和三輪車伕趙公道，因緣際會下展開一段動人的溫暖情誼，火花十足。曾憑《美國女孩》榮獲金馬獎最佳新人獎的方郁婷，在《大濛》中降齡詮釋民國40時代的台灣少女，並從零開始學習台語。

▲《大濛》集結金馬新人方郁婷與香港男星柯煒林。（圖／華文創提供）



導演陳玉勳狂讚方郁婷「她一開始一句台語都不會，但請老師指導，第一堂課結束後她發音就比我還標準，完全沒腔調，就像土生土長的本省人。」更激動直言「這是我人生中第一次遇見的表演天才！」

角逐過金馬獎的香港新生代男星柯煒林，在片中展現多聲道語言功力，大膽挑戰粵語、國語、台語三聲道混搭，他透露第一次讀本就被導演和監製要求「砍掉重練」，原因竟是「國語講得太標準」。

▲《大濛》集結金馬新人方郁婷與香港男星柯煒林。（圖／華文創提供）

柯煒林打趣大嘆「練得好辛苦，早知道中文不要講這麼好！」他笑說，趙公道的口音很重，前期花了不少時間調整發音細節，包括避免捲舌音、加重尾音等，為此他還特製了一本「趙公道字典」。

▲《大濛》集結金馬新人方郁婷與香港男星柯煒林。（圖／華文創提供）

由華文創股份有限公司製作，斥資9千萬元台幣打造的電影《大濛》，取景遍及台南、嘉義與岸內影視基地，另斥資4千萬台幣搭建早期的台北平民建築區、金山街道，當時的市場、福馬林池等重要場景，並重現熱鬧繁榮的台北榮町商圈，將預計於今年11月磅礡上映。