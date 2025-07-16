串流收視週榜／陸劇《朝雪錄》開播3天封暑期黑馬！李鍾碩救了電視台

記者陳芊秀／綜合報導

台灣7月正值暑假期間，許多票房電影、年度大劇輪番在此刻上架，可說是一年最忙的追劇時刻。其中韓劇《瑞草洞》是男神李鍾碩睽違3年重返小螢幕的新作，陸劇《朝雪錄》被視為暑期黑馬，日本動畫《膽大黨2》人氣極高，《ETtoday星光雲》介紹以下3部新上架劇集、動畫，以及最新一週串流收視排行。

瑞草洞

▲《瑞草洞》。（圖／翻攝自網路）

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南韓男神李鍾碩自2022年《黑話律師》後，時隔3年回歸小螢幕主演新劇《瑞草洞》，再度扮演律師。劇集在tvN開播，先登上2025年tvN週末劇開播最高收視榜首，被韓媒稱讚「救了tvN」，目前播至第4集收視率首都圈5.59%刷新高，在台灣Disney+上線後立即奪冠，在Hami Video綜合收視榜第2名，friDay影音週排行第3，iQIYI第5，是近期關注度最高的韓劇。

朝雪錄

▲《朝雪錄》。（圖／翻攝自網路）

陸劇《朝雪錄》改編自閱文集團旗下作者步月淺妝的小說《權寵之仵作醫妃》，原作屬於穿越重生題材，劇版刪除穿越重生，描述大理寺卿之女秦莞背負著家族冤情，以「秦莞」身分生存，憑藉醫術與仵作驗屍技術，與睿王世子「燕遲」聯手破解各種殺人事件。該劇由李蘭迪、敖瑞鵬主演，香港名導李慧珠執導，劇集自13日開播，平台熱度不斷衝高，剛開播3天已經被陸網封為暑期檔黑馬劇，男女主角一見鍾情的一幕成為本劇名場面，台灣iQIYI上線後馬上衝上平台收視第2。

膽大黨

▲《膽大黨》。（圖／翻攝自X）

日本動畫《膽大黨》（ダンダダン）描述兩個高中生「小桃」、「高倉健」一個是靈媒師傳人，一個相信外星人，兩人試膽意外碰上超自然現象，從此不斷經歷超常現象有關的事件，2024年播出第1季，在全球串流平台創下極高的收視成績，並火速宣布製作第2季，《膽大黨2》於7月4日台灣開播，在Netflix立即衝上週排行第2，直逼《魷魚遊戲3》。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／《瑞草洞》登頂《藏海傳》第2

▲《瑞草洞》登頂《藏海傳》第2。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《地娛室3》12週冠軍《瑞草洞》第3

▲friDay影音收視週榜（7/7-7/13）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《瑞草洞》第2

▲Hami Video收視週榜（7/7-7/13）。（圖／Hami Video提供）



iQIYI／《朝雪錄》被封暑期黑馬

▲iQIYI收視週榜（7/7-7/13）。（圖／iQIYI提供）



KKTV／晨間劇《紅豆麵包》霸榜

▲KKTV收視週榜（7/7-7/13）。（圖／KKTV提供）



LINE TV／《錦繡芳華》衝上冠軍



▲LINE TV收視週榜（7/7-7/13）。（圖／LINE TV提供）



MyVideo／《錦繡芳華》霸榜2週

▲MyVideo收視週榜（7/7-7/13）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《膽大黨2》開播秒衝榜2

▲Netflix節目收視週榜（7/7-7/13）。（圖／Netflix）

公視+／《浩克慢遊》排行升至第3

▲公視+收視週榜（7/7-7/13）。（圖／公視+提供）